Berlin. Wegen einer verdächtigen Tasche in der Nähe der Gedächtniskirche wurde eine angemeldete Demonstration am Samstagabend umgeleitet. Derzeit untersuchen Experten den Fund, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Der Kurfürstendamm ist stellenweise gesperrt. Bei der Demonstration handelt es sich um Protest gegen die türkische Militäroffensive in Syrien. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.

( dpa )