Weitere Demonstration gegen türkische Militäroffensive

Teilnehmer der Demonstration am Breitscheidplatz gegen die Militäroffensive der Türkei in Rojava.

Berlin. Mehrere hundert Menschen haben am Samstag auf dem Berliner Breitscheidplatz gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Eine Privatperson hatte 1500 Teilnehmer angemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur tatsächlichen Teilnehmerzahl äußerte er sich nicht. Der Protest begann am Nachmittag mit einer Schweigeminute. Während der Demonstration waren Fahnen der kurdischen YPG-Miliz zu sehen.

Auf einem Banner war der Slogan "Türkei raus aus Kurdistan" zu lesen. Die Demonstration wurde von einem starken Polizeiaufgebot begleitet. Störungen waren den Sicherheitskräften am Nachmittag zunächst nicht bekannt.

Bereits eine Woche zuvor hatte das kurdische Zentrum Civaka Azad am Brandenburger Tor zum gleichen Thema demonstriert. Dabei gingen nach Polizeiangaben deutlich mehr als 2000 Menschen auf die Straße.

Demonstrationen gegen das Vorgehen der Türkei in Nordsyrien gab es seit dem Beginn der Offensive in zahlreichen deutschen Städten.