Mit E-Roller bei Rot über die Kreuzung: Mann schwer verletzt

Berlin. Ein E-Roller-Fahrer ist in der Nähe des Berliner Ostbahnhofs mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 30-Jährige war am Freitagabend an der Schillingbrücke unterwegs und überquerte bei Rot die Kreuzung an der Holzmarktstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 47 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wagen erfasste den Rollerfahrer. Er prallte gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn mit Kopf-, Bein- und Armverletzungen in ein Krankenhaus.

Für das Fahren mit E-Rollern sind derzeit weder ein Führerschein noch ein Helm vorgeschrieben. Die Elektro-Tretroller sind wegen ihrer kleinen Räder und der schmalen Standfläche für manche Fahrer wackelig - mehr noch als Fahrräder.