Unbekannte Substanz: Innenstadt von Luckau weiter gesperrt

Luckau. Nach dem Fund von zwei Plastiktüten mit unbekanntem Inhalt ist ein Teil der Innenstadt von Luckau (Dahme-Spreewald) am Samstagnachmittag weiter abgesperrt. "Experten des Landeskriminalamtes haben nun die Untersuchung übernommen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Der Einsatz von Suchhunden habe keine Hinweise auf Sprengstoff ergeben.

Ein Bürger hatte die Beutel zuvor entdeckt und die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen befinde sich in den beiden Gefrierbeuteln ein grobkörniges Pulver, so die Polizei.

Am Vormittag wurde ein Teil der Innenstadt abgesperrt. Auch nahe gelegene Straßen um die beiden Fundorte am Markt waren nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag zunächst weiter gesperrt. Zuerst hatte die "Lausitzer Rundschau" online berichtet.