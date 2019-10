SPD stimmt gegen Enteignung von großen Wohnungskonzernen

Berlin. Die SPD hat sich gegen die Enteignung von großen Wohnungskonzernen ausgesprochen. Die Delegierten des Landesparteitages votierten mit 137 zu 97 Stimmen für einen Antrag, der sich gegen eine Unterstützung des Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen" ausspricht. Die Reaktion der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) ließ nicht lange auf sich warten. Per Tweet und mit einem Zitat von Bertolt Brecht gratulierte sie den SPD-Delegierten für ihr Votum contra Enteignung.

Zu Beginn ihres Landesparteitags im Hotel „Intercontinental“ hatte die SPD bereits die Möglichkeit einer Doppelspitze für alle Parteigliederungen von der Abteilung bis zum Landesvorstand beschlossen. Die Delegierten stimmten bei nur zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung für entsprechende Anträge des Landesvorstandes. Damit kann ein Parteitag jeweils entscheiden, ob nur eine Person oder ein Duo aus einer Frau und einem Mann die Landes-SPD beziehungsweise ihre regionalen Unter-Organisationen führen soll.

Voraussetzung für eine Doppelspitze in Berlin ist dann noch eine Änderung des Bundes-Statuts durch den Bundesparteitag im Dezember. Damit wird aber gerechnet, schon allein deshalb, weil die SPD heute Abend das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids über die neue Bundesspitze präsentieren will. Dabei bewerben sich sechs quotierte Duos um die Nachfolge von Andrea Nahles.

Beim Landesparteitag der SPD Berlin wirft ein Delegierter einen Wahlzettel in eine Wahlurne.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Im Laufe des Tages werden die Berliner Sozialdemokraten über die thematischen Schwerpunkte für die nächsten Jahre beraten. Spannend wird es danach zu zwei Streitfragen. Die SPD muss sich positionieren, ob sie auch in Berlin zur Verbeamtung von Lehrkräften zurückkehrt, wie es die Bildungssenatorin Sandra Scheeres und die Abgeordnetenhausfraktion fordern. Eine Mehrheit für diesen Vorschlag war bis zuletzt nicht sicher.

Michael Müller erhält für Rede viel Applaus

Berlins Regierender Bürgermeister und SPD-Landesvorsitzender Michael Müller rief die Delegierten zu Selbstbewusstsein auf und erhielt für seine Rede viel Applaus. „Wir müssen nicht den ganzen Tag mit gesenktem Haupt durch die Stadt laufen. Die SPD hat viel umgesetzt“, sagte der Regierende Bürgermeister und nannte das kostenlose Schulessen, die Gebührenfreiheit für Kitas und Horte sowie das Gratis-Schülerticket. Das sei konkrete Sozialpolitik. „Viele gucken in Deutschland und weit darüber hinaus auf uns“, sagte Müller: „ Die Umfragen sind Mist, aber wir sind der führende Regierungspartner. Mit uns verbindet man eine eingreifende Politik, aber auch eine seriöse und ausgleichende Politik.“

Müller verteidigte den gerade beschlossenen Mietendeckel. Andere „schwadronierten herum“, die Berliner SPD handele in der wichtigen sozialpolitischen Frage der Mieten. Berlins sei ein Vorbild für andere. Jetzt fordere auch die SPD-Bundestagsfraktion einen fünfjährigen Mietenstopp. „Wir sind kurz vor einem Durchbruch in der Mietenpolitik in Deutschland“, sagte Müller, um dann zum anstehenden Streitthema des Parteitags überzuleiten, der Positionierung zum Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen.

Müller wirbt für Position gegen Enteignungen

„Wir müssen bei unserer verantwortungsvollen Position bleiben“, sagte Müller und verwies auf die Beschlusslage der Partei in der Wohnungspolitik: „Da steht nicht bauen, kaufen, deckeln, und enteignen“, sagte Müller. Ein Klassenkampf, wie ihn der Sprecher der Volksbegehrens-Initiative ausgerufen habe sei nicht sein Weg, so der Regierende Bürgermeister. Er kritisierte auch die Landeschefin der Linken, Katina Schubert. Die habe gesagt, die Immobilienkonzerne sollten „kotzen“, so Müller: „Das ist nicht meine und hoffentlich nicht unsere Politik“, mahnte Müller und warb so für eine Position gegen die Enteignungsinitiative.

Müller warb für eine wirtschaftsfreundliche Politik. Man müsse den Sozialstaat auch finanzieren. Dafür brauche man starke Wirtschaft, Investoren und Investitionen. „Es ärgert mich, dass es offensichtlich einigen in unserer Stadt zu gut geht“, sagte Müller und verwies auf Initiativen des von den Grünen regierten Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg gegen Start-Up-Labs und Kaufhausinvestitionen. „Diese Positionen schaden unserer Stadt“, sagte Müller.

Er kämpfe persönlich dafür, dass Unternehmen kommen. Und er rede auch mit Immobilieninvestoren. Es gehe dabei auch darum, Investitionen durchzusetzen.

Müller spricht sich für Verbeamtung aus

Auch zum zweiten großen Streitthema des Parteitags, der Wiedereinführung der Verbeamtung von Lehrern, positionierte sich der Landesvorsitzende klar. Das löse nicht jedes Problem im Bildungsbereich, denn auch andere Bundesländer, die verbeamten, hätten die gleichen Probleme, Lehrer zu finden wie Berlin. „Trotzdem: Wir müssen uns ehrlich machen“, sagte Müller. Berlin sei unter „anderen Vorzeichen aus der Verbeamtung ausgestiegen“. Inzwischen stellten aber alle Länder ihrer Lehrer wieder als Beamte ein. „Wir Können diesen Wettbewerbsnachteil nicht länger akzeptieren im Interesse unserer Kinder. Wir vertreten hier die reine Lehre, und die Lehrer gehen weg“, sagte Müller.

Fraktionschef Saleh verteidigt Mietendeckel

Der Chef der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Raed Saleh verteidigte den Mietendeckel. Die Politik sei verpflichtet einzugreifen, wenn die Mieten derart aus dem Ruder liefen wie zuletzt in Berlin. Saleh kritisierte die CDU, die gegen das Gesetz der rot-rot -grünen Politik klagen wolle. Dabei unterstützten auch viele CDU-Wähler die Pläne, die Mieten einzufrieren und überhöhte Mieten zu senken. „Wie wollen Kai Wegner und Burkard Dregger vor ihre Wähler treten“, sagte Saleh an die Adresse der Vorsitzenden der Berliner CDU und der Abgeordnetenhaus-Fraktion. „Sie sollten sich schämen“, rief der SPD-Fraktionschef.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey warnte die Berliner SPD vor einer Unterstützung des Volksbegehrens zur Enteignung von Wohnungskonzernen. „Eine moderne Stadt ist eine, die nicht für Enteignung steht, sondern für Investitionen in innovative Lösungen“, sagte die ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Man dürfe nicht Milliarden an Steuergeld verwenden, um 14 Prozent der Berliner Wohnungen zu vergesellschaften. Mit den Summen, die in Rede stünden, könne Berlin 100.000 neue Wohnungen bauen. „Es darf von Berlin nicht das Signal der Gefahr einer Enteignung ausgehen“, so Giffey.