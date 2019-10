SPD berät auf Parteitag über Lehrer und Enteignungen

Berlin. Die Berliner SPD ist am Samstag zu ihrem zweiten Landesparteitag in diesem Jahr zusammengekommen. Ein Schwerpunkt ist die Frage, ob Berlin wieder Lehrer verbeamten soll. Seit 15 Jahren passiert das nicht mehr. Weil aber zunehmend Lehrkräfte fehlen und Berlin als inzwischen einziges Bundesland noch so verfährt, werben die SPD-Führung und Bildungssenatorin Sandra Scheeres für einen Kurswechsel. Ob die Delegierten dem folgen, ist offen. Kurzfristig umgesetzt würde ein möglicher Beschluss für Verbeamtungen ohnehin nicht: Die Koalitionspartner Linke und Grüne sind dagegen.

Auf dem Parteitag will sich die SPD auch zur Forderung einer Mieterinitiative positionieren, Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen zu enteignen. Linke und Grüne hatten sich schon vor geraumer Zeit hinter das Anliegen gestellt, für das die Initiative ein Volksbegehren auf den Weg brachte. Den SPD-Delegierten liegen dazu diverse Anträge vor.

Vor dem Ort des Parteitags, dem Hotel Intercontinental in Tiergarten, demonstrierten Vertreter des Bündnisses "Deutsche Wohnen & Co enteignen". Sie forderten die SPD-geführte Innenverwaltung auf, die laufende Prüfung des Antrages auf Einleitung eines Volksbegehrens rasch abzuschließen und nicht "künstlich in die Länge zu ziehen". Die rechtliche Prüfung läuft seit Juli.