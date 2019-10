Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Kriminalität Polizei-Großeinsatz in Shisha-Bars: Clanmilieu

Berlin. Mehr als 200 Einsatzkräfte sind am Freitagabend zu einer Kontrolle von Shisha-Bars und Lokalen in Berlin-Wedding ausgerückt. Es gehe darum, Strukturen krimineller Clans zu erhellen und Straftaten aufzuklären, sagte ein Polizeisprecher. An dem Einsatz seien auch Kollegen vom Landeskriminalamt, vom Bundeskriminalamt, vom Zoll und von Finanzämtern beteiligt.

Die Beamten schlossen ein Wettbüro und beschlagnahmten mehrere Spielautomaten. Außerdem stellten sie einige Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. Mehr Einzelheiten gaben die Behörden erst einmal nicht bekannt.

Per Twitter hatte die Polizei mitgeteilt: "Stadtweit den Kontrolldruck auf kriminelle Strukturen zu erhöhen heißt auch, dass wir nach gestern (Steglitz/Zehlendorf und Schöneberg) heute noch mal in Berlin-Mitte unterwegs sind."

Rund 100 Beamte waren am Donnerstagabend im Einsatz gewesen. Darunter seien Spezialisten für Gewerbedelikte, Menschenhandel und Aufenthaltsrecht gewesen, hatte es geheißen. Vor allem Shisha-Bars in Steglitz, Zehlendorf, Tempelhof und Schöneberg standen dabei im Fokus der Kontrollen. Zwei Lokale wurden geschlossen.