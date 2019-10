West-Nil-Virus in Berlin: 24 Vögel betroffen

Bei 24 Vögeln in Berlin wurde das West-Nil-Virus festgestellt. Unter den Vögeln sind Eulen und Greifvögel, aber auch Zoovögel. Das teilte die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung mit. Zudem nannte sie die derzeit betroffenen Bezirke.

Betroffen sind die Bezirke Lichtenberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf. Das Virus ist auch auf den Menschen übertragbar. Die Verbreitung folgt hauptsächlich über Stechmücken. Dennoch sollten tot aufgefundene Wildvögel im Hinblick auf die allgemeine Hygiene nicht mit bloßen Händen angefasst werden, warnte die Senatsverwaltung.

In dieser Woche war bekannt geworden, dass eine Frau in Berlin sich mit dem West-Nil-Virus infiziert hat. Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt sind zwei Fälle aufgetreten. Experten warnen vor Hunderten weiteren Fällen in Deutschland.

West-Nil-Virus: Auch Pferde sind gefährdet

Bei Vögeln träten häufig keine klinischen Symptome auf, hieß es in der Mitteilung der Senatsverwaltung weiter. In einigen Fällen gebe es neurologische Ausfallerscheinungen, die zum Tode führen könnten.

Auf Pferde kann das Virus ebenfalls übertragen werden. Bei diesen kann eine Infektion ebenfalls tödlich oder mit bleibenden neurologischen Schäden verlaufen. Bislang wurden in Berlin keine Infektionen bei Pferden gemeldet, hieß es.

Die Veterinärämter der Bezirke sind angewiesen, Infektionen bei Tieren an das zuständige Gesundheitsamt zu melden, um die Übertragung auf den Menschen zu vermeiden. Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin hat empfohlen, Pferde in den betroffenen Gebieten zu impfen.