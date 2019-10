Woidke zu Rot-Schwarz-Grün:"Es ist eine Koalition der Mitte"

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die künftige Regierungskoalition der SPD mit CDU und Grünen als "eine Koalition der Mitte" bezeichnet. Das sagte er am Freitag bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags in der Landespressekonferenz. Oberstes Ziel sei es, allen Regionen des Landes die gleichen Entwicklungschancen und den Menschen die gleichen Möglichkeiten und Perspektiven zu geben. Als wichtige Vorhaben nannte er einen "starken Staat" mit mehr Polizisten, Richtern und Staatsanwälten, die Beitragsfreiheit in den Kitas für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren bis 2024 und die Stärkung der Pflege für die zunehmende Zahl älterer Bürger.

( dpa )