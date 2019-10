Freizeit in Berlin: Das sind die besten Tipps zum Wochenende

Ausgehen nur in der Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

„Der goldene Aluhut“ wird im Heimathafen Neukölln verliehen

Giftige Kondensstreifen am Himmel, Nazis auf dem Mond, Heilen mit der Lichtenergie von Einhörnern – Verschwörungstheoretiker versprechen ihren Anhängern, die Welt zu erklären. „Der goldene Aluhut“ hält dagegen und klärt auf über Chemtrails und Einhorn-Energie. Nun wird die skurrilste Theorie im Heimathafen Neukölln gekürt. Und nominiert sind etliche Prominente. So zum Beispiel Hans Georg Maaßen, ehemaliger Chef des Verfassungsschutzes. Er ist nominiert „für seine diversen alternativen Realitäten“, schreiben die Veranstalter. Insgesamt ist die AfD im Rennen um den Preis „als Partei als solche für ihre verschwörungsideologische Propaganda“. Und auch der ehemalige „Spiegel“-Reporter Claas Relotius kann sich Hoffnung auf die denkwürdige Auszeichnung machen „für das Verfassen von erfundenen Reportagen und das Vorantreiben des Mythos der Lügenpresse“.

Preisverleihung „Goldener Aluhut“, Do., 31.10., 18 Uhr. Tickets ab 14,20 Euro. Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 14, Neukölln.

Salons und Galerien von Zehlendorfer Künstlern in den 20ern

Das kulturelle Leben in der Weimarer Republik spielte sich nicht nur im Zentrum Berlins ab. Im Fokus der neuen Sonderausstellung „Zehlendorfer Künstler in den Zwanzigern“ im Heimatmuseum Zehlendorf stehen jene Künstler, die zu der Zeit eine große Rolle spielten und zumindest zeitweise in Zehlendorf lebten. Dazu gehören Schriftsteller wie Franz Kafka und Carl Zuckmayer, bildende Künstler wie Lesser Ury und Max Liebermann, aber auch Komponisten wie Hugo Kaun und Arnold Schönberg. Als Begegnungsstätten der Künstler dienten Galerien und private Salons, zum Beispiel von der Schriftstellerin Helene von Nostitz in der Goethestraße. Kuratorin Beatrix Obal zeigt das Spannungsfeld zwischen Berlin und dem Südwesten. Dargestellt wird das Gefälle zwischen Armut und Wohlstand und die Konflikte zwischen Konservativem und Revolutionärem.

Das Heimatmuseum ist in der Alte Schule am Dorfanger.

Foto: Katrin Lange

Heimatmuseum Zehlendorf, Clayallee 355, Montag und Donnerstag, 10 – 18 Uhr, Dienstag und Freitag, 10 – 14 Uhr, bis 13. März 2020. Eintritt frei.

Benefizkonzert zum Dank für eine Geigen-Lehrerin

Widjaja Iskaner hat schon mit vier Jahren begonnen, Violine zu spielen und wurde mit vielen anderen Berliner Schülern von Sue Mann unterrichtet. Die US-Amerikanerin kehrte zwar 1999 in ihre Heimat zurück, wurde Professorin für Violine an der Universität von Chicago – der Kontakt zu ihren Schülern blieb aber. Widjaja hat sich inzwischen selbst einen Namen als Violinist gemacht. Zugunsten seiner erkrankten Lehrerin hat er nun ehemalige Schüler zu einem Benefiz-Konzert aufgerufen. Der Aufruf mündet nun diesen Sonntag in einem Konzert, mit dem die Musiker ihre Dankbarkeit gegenüber Sue Mann zum Ausdruck bringen wollen. Gespielt werden Werke von Bach, Schumann, Skalkottas, Piazzolla und Gershwin. Jugendliche werden gebeten, sich Sitzkissen mitzubringen.

Hat sich einen Namen als Musiker gemacht: Iksander Widjaja.

Foto: Screenshot: BM

Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr, Benefiz-Konzert für Sue Mann, im Hochmeistersaal der evangelischen Kirchengemeinde Halensee, Paulsborner Straße 86. Der Eintritt ist frei, um Spenden für Sue Mann wird gebeten.

Zitadelle Spandau zeigt Kunstwerke von Menschen aus Kriegszeiten

Auf der Zitadelle Spandau ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, die Kunst und Geschichte verknüpft. „Der naive Krieg“ heißt sie, gezeigt werden gesammelte Werke von Georg Barber – als Künstler nennt er sich ATAK –, die einen Einblick in die Auseinandersetzung mit dem Militärischen in der Kunst geben. Die Werke stammen von Menschen in Kriegszeiten, vor allem von Soldaten und Kriegsgefangenen, die ihre Erlebnisse auf verschiedene kreative Weise verarbeiteten. Die meisten sind während des Ersten und Zweiten Weltkriegs entstanden, einige Objekte stammen aber bereits aus dem 19. Jahrhundert. Zu sehen sind Zeichnungen, Gemälde, Modellbauten oder verzierte Gebrauchsgegenstände aus Waffenteilen, die teilweise naiv anmuten, aber zugleich eine Nähe zu den Erfah­rungen der Betroffenen herstellen. Neben Zeitzeugnissen wird auch aktuelle Kunst präsentiert, darunter Arbeiten von Künstlern wie Clemens von Wedemeyer, Helge Reumann und Moritz Götze.

Auf der Zitadelle wird „Der naive Krieg“ gezeigt.

Foto: Atak 2017

Zitadelle – Zeughaus, Am Juliusturm 64, Spandau, Fr–Mi 10-17 Uhr, Do 13–20 Uhr, Eintritt 4,50, ermäßigt 2,50 Euro

Maschen stricken unter dem Rosinenbomber

Ein Workshop für Kinder ab sechs Jahren begleitet die Ausstellung „Textiltechnik“ im Deutschen Technikmuseum in Kreuzberg. Darin erfahren die jungen Teilnehmer, wie beispielsweise das Muster auf Pullovern entsteht und dass dafür der Mini-Computer einer Strickmaschine eingesetzt werden muss. An zwei Strickmaschinen wird das Prinzip der Herstellung erklärt. Die Kinder dürfen sich auch selbst daran versuchen. Der kleine Kurs dauert jeweils nur 20 Minuten. Ein Erwachsener muss dabei bleiben. In der großen Ausstellung des Museums geht es indes um solche Themen wie Technikentwicklung, verschiedene Materialien, die Geschichte von Filz-Herstellung, Hutmacherei und Seidenblumenmanufaktur sowie die um die Aspekte der Verlagerung von Industriearbeit in Niedriglohnländer.

Der Rosinenbomber über dem Technikmuseum.

Foto: dpa

26. Oktober,n 11 bis 16 Uhr, Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Straße 9, Kreuzberg, Tel. 90 25 40, Altbau 1. OG, Eintritt 8/4 Euro, die Teilnahme kostet nur den Museumseintritt, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Als Arbeiter ihre Wohnungen in Prenzlauer Berg mit Kohle heizten

Noch bis zum 9. Dezember findet in Pankow das Projekt „Aufbruch 1989 – Erinnern 2019“ statt, für das die Künstlerin Karla Sachse über 150 Interviews mit Zeitzeugen geführt hat. Bodenzeichen auf Gehwegen in den Pankower Kiezen weisen seit einigen Wochen auf die damaligen Wohn- und Arbeitsorte der Interviewten hin und schaffen per QR-Code eine Verbindung zur Projektwebseite www.aufbruch-herbst89.de, wo die jeweiligen Interviews gehört werden können. So vielfältig wie die Aktivitäten im Herbst 1989 waren, so vielfältig sind deren Beziehungen zu Themen der Gegenwart. Deshalb bieten mehrere Begleitveranstaltungen zum Projekt die Möglichkeit zur Begegnung und Reflexion über die Jahre des Mauerfalls. Am Sonntag zeigt die Brotfabrik Weißensee den Film „Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?“ und erinnert an Menschen, die inzwischen aus dem Berliner Stadtbild verschwunden sind: Kohlenhändler. Die Dokumentation von 1989 handelt von einer Briketthandlung in Prenzlauer Berg.

So, 27. Oktober, 18 Uhr. Brotfabrik Weißensee, Caligariplatz 1, 13086 Berlin. Eintritt frei