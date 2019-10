Milchkühe reagieren nervös auf Zeitumstellung

Milchkühe liegen in einem Stall.

Teltow. Die Umstellung auf die Winterzeit kann nach Einschätzung des Bauernverbands auch Tieren zu schaffen machen. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt. "Vor allem Milchkühe spüren es", sagte der Sprecher des Brandenburger Bauernverbandes, Tino Erstling, der Deutschen Presse-Agentur. Die Tiere reagierten sensibel auf Änderungen in gewohnten Abläufen. Die Verschiebung um eine Stunde könne sie durcheinanderbringen. "In einigen Betrieben werden die Milchkühe auf die Zeitumstellung schon ein paar Tage zuvor eingestellt", sagte Erstling.