Müller bespricht IAA-Chancen mit Auto-Lobby

Die Automesse könnte eine neue Heimat in Berlin finden. Zwischen dem Ausrichterverband und dem Land gibt es am 1. November Gespräche.

Berlin. Das Land Berlin verstärkt sein Werben um die Internationale Automobilausstellung IAA. Wie Regierungssprecherin Claudia Sünder bestätigte, empfangen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Messe-Chef Christian Göke am 1. November den Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Martin Koers, zum Gespräch im Roten Rathaus.

Zuvor hatten sowohl Müller als auch Göke mit Briefen an die deutschen Automobilhersteller sowie an die VDA-Spitze für Berlin als neuen IAA-Standort geworben. Bislang fand die größte Automobilmesse der Welt alle zwei Jahre in Frankfurt am Main statt. Der Vertrag mit der dortigen Messegesellschaft ist allerdings ausgelaufen. Die nächste Auto-Schau soll 2021 stattfinden.

Der VDA will die Messe konzeptionell neu ausrichten. Intern betont man nach Morgenpost-Informationen zwar, dass dazu nicht zwangsläufig ein Wechsel des Standortes nötig wäre. Allerdings: Ein räumlicher Umzug wäre mit Blick auf einen Neuanfang das deutlichere Zeichen. VDA-Chef Koers will die IAA vor allem näher an die Menschen bringen.

Automobilindustrie will raus aus den Messehallen

Das hatte er bereits nach einem Treffen mit Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann Mitte Oktober betont. Die IAA solle sich von einer reinen Automobilausstellung hin zu interaktiven Formaten entwickeln, die den Dialog förderten und echte Erlebnisse stärkten, so Koers damals. „Heute beschränken wir uns auf das Messegelände, morgen wollen wir neue Mobilität auch außerhalb der Messegrenzen in die Stadt zum Bürger tragen“, erläuterte er die Strategie.

Neben dem Messegelände könnte eine neuartige IAA in Berlin auch große Verkehrsachsen wie die Straße des 17. Juni bespielen, ist aus dem Umfeld des VDA zu hören. Denkbar seien auch IAA-Events auf der Prachtstraße Unter den Linden oder auf dem Tempelhofer Feld.

Die neue IAA müsse das neue Mobilitätserlebnis erstmalig wirklich im Bewusstsein der Bevölkerung und der Politik verankern, hatte Berlins Messe-Chef Göke betont. Die Industrie- und Handelskammer Berlin sieht in einer IAA in Berlin einen „Gewinn für beide Seiten“.

Entscheidung über Standort der IAA erst Anfang 2020

„Die Herausforderungen, vor denen die Mobilitätsbranche steht, sind in der Metropole Berlin direkt erlebbar, die Testfelder für zukunftsweisende Ideen lägen im direkten Umfeld. In Berlin gibt es mit ILA, Innotrans und Formel E bereits thematische Anknüpfungspunkte“, so Hauptgeschäftsführer Jan Eder. Er betonte, dass die IAA für die Weiterentwicklung des Messe- und des Wirtschaftsstandorts Berlins ein wichtiger Baustein werden könnte.

Die CDU sagte, es sei völlig unklar, wie Müllers IAA-Bewerbung zur erklärten Anti-Auto-Strategie seiner Verkehrssenatorin Günther passe. Die IAA biete aber die Chance, Berlin zur Hauptstadt für innovative Mobilitätsideen zu entwickeln, so der verkehrspolitische Sprecher Oliver Friederici. Eine Entscheidung, wo die IAA 2021 stattfindet, soll laut VDA-Kreisen erst Anfang des Jahres fallen.