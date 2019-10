Leuchtturmprojekte der SPD-Spitze nicht beschlussfähig

Michael Müller muss mit seinen inhaltlichen Vorlagen in die Verlängerung.

Die SPD ist sich uneinig, wie sie mit dem Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ umgeht. Weitere Projekte sind strittig.

Berlin. Eigentlich wollte die Berliner SPD sich bei ihrem Landesparteitag am Sonnabend inhaltlich neu aufstellen. Nicht weniger als 30 Leuchtturmprojekte hatte eine Kommission „Politische Handlungsfelder“ unter Führung des Regierenden Bürgermeisters und Landesvorsitzenden Michael Müller seit 2017 zusammengetragen, um deutlich zu machen, was sozialdemokratische Politik konkret bedeuten soll. Geplant war, den entsprechenden Antrag zu beschließen, die Vorhaben weiter zu verfolgen und sie in die Zuständigkeit einzelner Mitglieder des Landesvorstands zu legen.

Diesen Schritt wird die Partei jedoch zunächst nicht gehen. Zwar wird der Text als eine Art Leitantrag von Müllers Landesvorstand auf dem Parteitag diskutiert werden. Über die Einzelheiten abstimmen sollen die Delegierten jedoch nicht. Offenbar gab es noch erhebliche Widerstände gegen einzelne Punkte und Wünsche, noch andere Vorhaben aufzunehmen. Die Antragskommission kam jedenfalls überein, den Antrag „zur Kenntnis zu nehmen“, die Inhalte in den Gliederungen der Partei weiter zu diskutieren und daraus für den nächsten Landesparteitag die „wichtigsten politischen Handlungsfelder zu entwickeln“.

Nicht wenige Sozialdemokraten interpretieren diese zusätzliche Runde als Schlappe für den Landesvorsitzenden Müller. Denn eigentlich hatte ja die Kommission die Aufgabe, diese inhaltlichen Vorgaben so zu formulieren, dass die große Mehrheit mitgehen kann. Unter den Leuchttürmen der SPD finden sich unter anderem der Plan eines 365-Euro-Jahrestickets für Busse und Bahnen, ein Sanierungsprogramm für öffentliche Einrichtungen, das von Müller vorangetriebene Solidarische Grundeinkommen durch öffentliche Dauer-Jobs für Langzeitarbeitslose, eine Senkung des Wahlalters, die Schaffung eines neuen Stadtteils womöglich auf dem Tempelhofer Feld sowie eine Internationale Bauausstellung für bezahlbares Wohnen.

Keine Einigkeit zur Enteignung von Wohnungskonzernen

Wohnungspolitik wird neben der Verbeamtung von Lehrern der zweite große Streitpunkt beim Parteitag werden. Die SPD hat bisher noch keine Position, wie sie mit dem Volksbegehren zur Enteignung von großen Immobilienkonzernen umgehen soll. Zwar ist das Thema durch den Mietendeckel wie gewünscht in den Hintergrund gerückt, aber eine Entscheidung steht dennoch an.

Vor dem Parteitag ist es nicht gelungen, eine Einigung zwischen Anhängern und Gegnern der Enteignungsinitiative zu finden. In ihrer Empfehlung für den Parteitag hat die Antragskommission für die entscheidende Passagen zwei Varianten formuliert. „Damit die Delegierten nicht eine Position und zugleich das Gegenteil beschließen“, sagte ein Beteiligter. Einmal werden die vorhandenen Bedenken gegen die Initiative aufgelistet. Unter anderem wird dabei auf die hohen Kosten verwiesen, um die Konzerne zu entschädigen. Die andere Variante sieht vor, dass die SPD wie die Koalitionspartner von Grünen und Linken auf die Initiatoren zugehen wolle, um ein Gesetz auszuformulieren. Wie es ausgeht am Sonnabend, das traute sich bisher niemand vorherzusagen.