Demonstranten besetzen Gebäude der Humboldt-Universität

Aufruhr an der Humboldt-Universität. In den Räumen des Instituts für Sozialwissenschaften hatten sich am Donnerstagmorgen Demonstranten versammelt, um auf die Lage im Norden Syriens aufmerksam zu machen. Sie verurteilen den Angriff Erdogans und "die Heuchelei Deutschlands”. Ihr Aufruf: “Stoppt die türkische Invasion in Rojava.”

Am Nachmittag wurden die Lehrsäle von der Polizei nach und nach geräumt - der Protest wurde auf den Gehweg verlagert. “Alle Besetzer raus aus Kurdistan”, schallte es aus der Menge. “Iran, Irak, Syrien, Türkei - bei jeder Schweinerei ist die BRD dabei”, heißt es weiter.

Dass die Hochschule mit der Polizei zusammenarbeite und die Lehrsäle räumen lässt, ist für die Demonstranten unverständlich.

Mehr als zehn Mannschaftswagen waren am Nachmittag am Institut zu sehen. Polizisten haben am Gebäude Position bezogen. Einige Studenten befanden sich noch in dem Gebäude.