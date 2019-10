Nach Angaben der BVG ist die Zahl der Schwarzfahrer in den vergangenen Jahren durch verstärkte Kontrollen von fünf auf drei Prozent gesunken.

Nahverkehr in Berlin

BVG und S-Bahn erwischen 421.327 Schwarzfahrer

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres bereits 421.327 Schwarzfahrer ermittelt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es insgesamt 623.000. Das geht aus der Antwort des Verkehrsstaatssekretärs Stefan Tidow auf eine Anfrage der AfD hervor. Demnach erwischte die BVG in Bussen und U-Bahnen bislang 248.600 Menschen ohne gültigen Fahrausweis, die S-Bahn 172.000. Gegen 90.000 Schwarzfahrer erstatteten BVG und S-Bahn Strafanzeige, weil sie innerhalb eines Jahres mehrfach ohne Fahrschein angetroffen wurden.

Die BVG hatte Anfang des Jahres angekündigt, mehr Kontrolleure im Kampf gegen Schwarzfahrer einsetzen zu wollen. Anstatt 90 pro Tag sollten 100 Kontrolleure täglich Fahrkartenkontrollen vornehmen. Nach Angaben der BVG ist die Zahl der Schwarzfahrer in den vergangenen Jahren durch verstärkte Kontrollen von fünf auf drei Prozent gesunken. Der jährliche Einnahmeverlust beträgt demnach rund 20 Millionen Euro. Während die BVG im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich mehr Schwarzfahrer überführen wird, ist die Zahl bei der S-Bahn rückläufig.

Berliner Senat will Schwarzfahren entkriminalisieren

Seit Monaten schwelt in Berlin eine Diskussion darüber, ob das Schwarzfahren in der Stadt entkriminalisiert wird. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat sich einer Bundesratsinitiative aus Thüringen angeschlossen, die Schwarzfahren künftig nur noch als Ordnungswidrigkeit einstufen soll. Es sei schlichtweg unverhältnismäßig, wenn der Staat Menschen mit dem Strafgesetzbuch zu Leibe rücke, nur weil sie mehrfach ihr Busticket nicht gelöst haben, heißt es in einem entsprechenden Senatsbeschluss. Eine Ordnungswidrigkeit - wie beim Falschparken - ist hier aus Sicht des Senats angemessen.

Schwarzfahren - amtlich heißt die Tat im Strafgesetzbuch Erschleichen von Leistungen - kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe nach sich ziehen. In Berlin hatte sich auch Generalstaatsanwältin Margarete Koppers dafür ausgesprochen, den Straftatbestand abzuschaffen. Denn viele Schwarzfahrer, die ihre Geldstrafen nicht zahlen wollen oder können, müssen die Strafe dann im Gefängnis absitzen. Doch diese sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen belasten den Justizvollzug enorm. Auch im Justizvollzug sprechen sich daher viele Mitarbeiter für eine Herabstufung des Schwarzfahrens aus.