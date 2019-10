Kinderpornografie: Zwei Berliner Lehrer werden entlassen

Leipzig. Zwei Berliner Lehrer verlieren wegen des Besitzes von Kinderpornografie ihren Job. Das Bundesverwaltungsgericht entschied am Donnerstag in Leipzig in zwei Urteilen, dass das Land Berlin die beiden Pädagogen aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen hat (Az. 2 C 3.18 und 2 C 4.18). Damit haben die beiden Disziplinarklagen Berlins gegen die Männer in dritter und letzter Instanz Erfolg: Vor dem Verwaltungsgericht (VG) Berlin und dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hatten jeweils die beiden Lehrer gewonnen. Die Berliner Richter hatten geurteilt, dass die Pädagogen ihren Job behalten und nicht aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden dürfen.

Auf den privaten Laptops der beiden Männer hatte die Polizei in den Jahren 2009 und 2013 kinderpornografische Fotos und Videos gefunden. Deshalb wurden sie am Amtsgericht zu Geldstrafen von 50 und 90 Tagessätzen verurteilt. Im Anschluss an die Verurteilungen suspendierte das Land Berlin die beiden Lehrer vom Dienst, kürzte ihre Bezüge in einem Fall um 17 Prozent und im anderen um die Hälfte und reichte Disziplinarklagen beim VG ein. „Während des Strafverfahrens wird das Disziplinarverfahren ausgesetzt“, sagte der Vorsitzende Richter des Zweiten Senats, Ulf Domgörgen. „Deshalb dauert es ein paar Jahre, bis über ein Disziplinarverfahren endgültig entschieden worden ist.“

Mit den Urteilen am VG von November 2016 war Berlin nicht zufrieden, weshalb es zu den Berufungsverhandlungen am OVG im Februar 2018 kam. Die OVG-Richter OVG entschieden, dass eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nicht in Betracht komme, „weil das strafbare Verhalten aufgrund der Tatumstände nicht als besonders verwerflich einzustufen“ sei. In den Revisionsverfahren, die von Berlin angestrengt worden sind, urteilten die Richter in Leipzig jedoch, dass schon der Besitz von Kinderpornografie in geringer Menge bei Lehrern ausreicht, um sie als Beamte zu entlassen.

"Vertrauen des Dienstherrn und der Allgemeinheit" verloren

„Ausschlaggebend dafür ist der mit dem Besitz von Kinderpornographie verursachte Verlust des für das Statusamt des Lehrers erforderlichen Vertrauens des Dienstherrn und der Allgemeinheit“, sagte Domgörgen. „Denn beim Disziplinarrecht geht es um die Lauterkeit und das Ansehen des öffentlichen Dienstes.“ Lehrer seien für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen verantwortlich, was mit besonderen Schutz- und Obhutspflichten verbunden sei. Es komme nicht auf das konkret ausgesprochene Strafmaß an.

Das heißt: Sobald ein Lehrer wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu einer Geld- oder Haftstrafe egal in welcher Höhe verurteilt worden ist, muss er künftig damit rechnen, dass er seinen Job los ist. Bei Freiheitsstrafen über einem Jahr geschieht dies automatisch, bei kürzeren Gefängnisaufenthalten oder eben Geldstrafen muss das Land Berlin ein Disziplinarverfahren mit einer Klage am VG anstrengen. Diese Klagen dürften in Zukunft schon dort endgültig entschieden werden können – wegen dieser beiden Grundsatzurteile. „Man muss sich immer vor Augen führen, welche Konsequenzen es hätte, wenn bei Eltern und Schülern einer Schule bekannt würde, dass ein Lehrer ihrer Schule wegen des Besitzes von Kinderpornografie strafrechtlich verurteilt worden ist“, sagte Domgörgen.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Detail - hier.

"Entspricht der Rechtsprechung unserer Zeit"

Marina Hennersdorf, die das Land Berlin vertrat, freute sich über die Entscheidung: „Ich glaube, das entspricht der Rechtsprechung unserer Zeit“, sagte sie. „Ich bin sicher, dass hinter jeder Herstellung von kinderpornografischem Material sexuelle Gewalt steht“, so Hennersdorf.

Auch Kathrin Wiencek, Vorsitzende des Philologenverbandes Berlin-Brandenburg, begrüßte das Urteil. „Ich bin der Meinung, dass so jemand im Schuldienst zum Schutz der Kinder und zu seinem eigenen Schutz nichts verloren hat“, sagte sie.