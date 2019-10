Brände Feuer in Sonderzug: Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Berlin. Fünf Tage nach dem Brand in einem mit Hunderten Fußballfans besetzten Sonderzug in Berlin dauern die Ermittlungen an. "Wir gehen von einem technischen Defekt aus, ermitteln nach wie vor aber in alle Richtungen", sagte ein Bundespolizeisprecher am Donnerstag. Wie lange die Ermittlungen andauerten, sei nicht absehbar.

Das Feuer war am Samstagabend in dem Zug mit 700 Fans des SC Freiburg an Bord ausgebrochen, der beim Berliner S-Bahnhof Bellevue zum Stehen kam. Medienberichten zufolge könnte eine defekte Heizungsanlage zu dem Brand geführt haben. Die Bundespolizei bestätigte dies nicht. Der private Schweizer Zugbetreiber hatte am Wochenende einen technischen Defekt ausgeschlossen.