Vor SPD-Parteitag: Berliner Lehrer werben für Verbeamtung

Auf dem SPD-Landesparteitag steht am Sonnabend ein Antrag zur Lehrer-Verbeamtung auf der Tagesordnung. Lehrkräfte schalten sich ein.

Berlin. Die Debatte über die Verbeamtung von Lehrern in Berlin geht weiter. Nun haben sich auch zahlreiche Lehrkräfte eingeschaltet – und werben dafür, auf dem SPD-Landesparteitag am Sonnabend für den Antrag zur Einführung zu stimmen.

In einem offenen Brief an die Delegierten sprechen sich 190 Lehrer von verschiedenen Schulen, die das Schreiben innerhalb von zwei Tagen unterzeichnet haben, dafür aus, die Verbeamtung wiedereinzuführen, damit „Berlin bei einem zunehmenden Lehrkräftemangel wieder wettbewerbsfähig wird“.

Weiter heißt es in dem Brief, die nicht angebotene Verbeamtung sei „ein wiederkehrender Auslöser für Unzufriedenheit“. Die Annahme des Antrags für die Verbeamtung ebne den Weg, um Schülern in Berlin als wachsender Stadt „die dringend notwendige Lehrkräfteversorgung bereitzustellen, die sie benötigen und auch verdienen, um auch im deutschlandweiten Vergleich mithalten zu können“.

Lehrer denken über Wechsel in andere Bundesländer nach

In einem weiteren Brief haben sich 22 Lehrer und Lehrerinnen des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Prenzlauer Berg an den Spandauer Bezirksbürgermeister und Schulstadtrat Helmut Kleebank (SPD) gewandt, der schon seit Längerem die Verbeamtung von Lehrkräften fordert.

Verwiesen wird in dem Brief auf das eigene Kollegium, in dem ein Drittel der Lehrer nicht verbeamtet seien. „Die ungleiche Bezahlung, die ungleichen gesundheitlichen und altersbedingten Absicherungen sind ein stetig wiederkehrendes Thema bei uns im Kollegium“, heißt es.

Zudem wird darauf verwiesen, dass bereits in der Vergangenheit Kollegen in andere Bundesländer gewechselt seien; weitere würden darüber nachdenken, eben um sich verbeamten zu lassen. Die Folge – die hohen Zahlen der eingestellten Quereinsteiger und damit zusammenhängende Mehrbelastung für die anderen Lehrkräfte – sei ein Faktor für die zunehmende Unzufriedenheit unter den Kollegen, schreiben die Lehrer weiter.

Auch wenn in den sozialen Medien viele für die Wiedereinführung der Verbeamtung werben, ist noch offen, wie die Entscheidung auf dem Landesparteitag der SPD zu dem Antrag ausfällt. Doch selbst wenn die Delegierten diesen beschließen, heißt das nicht, dass die Lehrer-Verbeamtung in Berlin tatsächlich kommt. Denn die Koalitionspartner Linke und Grüne sind nach wie vor dagegen.