Berlin Volleys büßen einen Punkt ein: Netzhoppers siegen

Berlin. Der erste Punktverlust in der noch jungen Saison rief bei den Berlin Volleys keine übermäßige Enttäuschung hervor. Im Gegenteil. "Das war ein ganz wertvoller Sieg für uns", sagte Manager Kaweh Niroomand nach dem umkämpften 3:2-Erfolg am Mittwochabend bei den Alpenvolleys Haching in Innsbruck. Wegen der beiden verlorenen Sätze musste sich der deutsche Meister jedoch mit nur zwei statt mit drei Punkten auf die Heimreise machen und büßte die Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga ein.

In der Innsbrucker Olympiahalle zeigten sich die Hauptstädter beeindruckt vom starken Auftritt des Gastgebers. "Mit Haching wird in dieser Saison definitiv zu rechnen sein", sagte Niroomand. Den Ausschlag für den Tiebreak-Sieg gaben nach Ansicht des Managers letztlich die Einwechslungen von Sergej Grankin und Benjamin Patch während des Spiels. "Sie kamen in einer für das Team schwierigen Situation und haben sofort abgeliefert", sagte Niroomand.

Die Netzhoppers KW-Bestensee feierten am dritten Spieltag mit einem 3:1 gegen Aufsteiger Volleys Eltmann derweil ihren ersten Saisonsieg. "Wir haben gezittert und hart gearbeitet, um uns am Ende in kritischen Phasen mit wichtigen Punkten zu belohnen", sagte Trainer Mirko Culic zum durchweg spannenden Spielverlauf.

Vorentscheidend war vor nur 489 Zuschauern in Bestensee der dritte Satz. In dem drehten die Netzhoppers einen 20:22-Rückstand dank Theo Timmermanns Aufschlägen noch zum 25:23 Satzgewinn. "Das war so ein typisches Spiel von uns: Es ging Auf und Ab", sagte Culic.