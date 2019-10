Berlin. Am S-Bahnhof Bornholmer Straße ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. In einem Müllraum in der Eingangshalle des Bahnhofes brannte es, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen sagte. 15 Einsatzkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Der südliche Eingang der S-Bahnstation war am Donnerstagmorgen noch gesperrt, wie die S-Bahn Berlin auf Twitter mitteilte. Warum es in dem Raum gebrannt hatte, war zunächst unklar.

( dpa )