Berlin. Am Berliner Flughafen Tegel ist am Mittwoch ein Feuer in einem Technikraum ausgebrochen. Es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der Technikraum grenze an Terminal A, daher seien Teile des Gebäudes vorsorglich evakuiert worden. Derzeit seien rund 40 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Nach ersten Angaben gab es keine Auswirkungen auf den Flugverkehr, so der Sprecher.

( dpa )