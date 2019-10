Rauch am Flughafen Tegel

Am Flughafen TXL hat es am Mittwoch eine Rauchentwicklung gegeben. Niemand wurde verletzt.

Rauchentwicklung am Flughafen Tegel. Wie die Feuerwehr der Berliner Morgenpost auf Anfrage bestätigte, hat es in einem Technikraum am Terminal eine Rauchentwicklung gegeben. Der Raum grenze an das Terminal an, sei aber nicht direkt damit verbunden.

Niemand sei gefährdet, dennoch sei das Terminal zum Teil vorsichtshalber geräumt worden. Weder Betrieb des Flughafens noch der Flugbetrieb seien beeinträchtigt.

Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und arbeitete zusammen mit zehn Einsatzkräften der Flughafen-Feuerwehr den Einsatz ab. Das Feuer war schnell gelöscht.

Wie der Flughafen mitteilte, mussten Teile des Terminals A geräumt werden. Flugreisende sollten die Hinweise vor Ort beachten.