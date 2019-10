ALBA-Profis Thiemann und Eriksson zurück im Training

Berlin. Nationalspieler Johannes Thiemann und Neuzugang Marcus Eriksson sind beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob das Duo bereits am Freitag (20.00 Uhr) im Euroleague-Spiel gegen Titelverteidiger ZSKA Moskau wieder auflaufen kann, sei noch offen, teilte der Hauptstadtclub am Mittwoch mit. Center Thiemann ist nach seiner WM-Teilnahme in China noch gar nicht zu einem Pflichtspieleinsatz gekommen und fiel mit einer Leistenverletzung aus. Der Schwede Eriksson musste zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses pausieren.

( dpa )