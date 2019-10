Wetter in Berlin: Mix aus Nebel und Sonne für die Restwoche

Potsdam/Berlin. Für den Rest der Woche können sich Berliner weiterhin auf milde Temperaturen einstellen. Wie schon an den Vortagen kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Mittwochvormittag zunächst streckenweise dichten Nebel an. Im weiteren Tagesverlauf löst sich dieser dann auf und es soll zeitweise heiter und trocken werden. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 14 Grad in der Uckermark und bis zu 19 Grad in der Elbe-Elster-Region.

Auch der Donnerstag beginnt mit Nebel. Die Meteorologen erwarten nachfolgend viel Sonne. Nur im Norden Brandenburgs kann es bis in den Nachmittag hinein nebelig bleiben. Die Temperaturen liegen bei voraussichtlich 15 Grad im Randowbruch und 20 Grad in der Niederlausitz. Der Nebel zieht sich dann auch in den Freitag hinein.

Zu Beginn der kommenden Woche wird es dann deutlich kälter. Wie der DWD-Trend zeigt, sinken die Temperaturen am kommenden Montag auf Werte zwischen 8 bis 12 Grad, am kommenden Donnerstag könnte es sogar gebietsweise zu Nachtfrost kommen. Tagsüber prognostiziert der DWD Werte zwischen 6 und 10 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des DWD im Detail

Mittwoch: Am Vormittag nach Nebelauflösung wolkig, zeitweise heiter und trocken. Höchsttemperatur zwischen 14 Grad in der Uckermark und bis 19 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag anfangs gering bewölkt oder klar. In der zweiten Nachthälfte wieder häufig Nebel oder Hochnebel. Abkühlung auf 11 bis 7 Grad. Schwacher Ost- bis Südostwind.

Donnerstag: früh verbreitet Nebel oder Hochnebel, von Süden her allmählich auflösend. Nachfolgend viel Sonne. In Nordbrandenburg nur zähe Nebelauflösung, oft erst am Nachmittag etwas Sonne. Temperaturanstieg auf 15 Grad im Randowbruch bis 20 Grad in der Niederlausitz. Schwacher Wind aus Südost, am Abend auf Süd bis Südwest drehend. In der Nacht zum Freitag Durchzug von Wolkenfeldern, gebietsweise Nebelbildung. Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. Schwacher Südwestwind.

Freitag: Morgens rasche Nebelauflösung. Nachfolgend heiter, am Mittag und Nachmittag zeitweise stärkere Bewölkung, trocken. Höchsttemperatur zwischen 16 und 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Sonnabend gering bewölkt, teils wolkig, niederschlagsfrei. Nur örtlich Nebelbildung. Temperaturrückgang auf 11 bis 7 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus Süd bis Südwest.

Sonnabend: von Nordwesten allmähliche Bewölkungszunahme, später in der Prignitz etwas Regen. Zuvor neben Schleierwolken viel Sonnenschein, im Berliner Raum bis zum frühen Nachmittag, in Südbrandenburg bis zum Abend. Höchstwerte zwischen 17 Grad im Ruppiner Land und 21 Grad an der Neiße. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag auch im Süden Bewölkungszunahme, aber meist niederschlagsfrei. In der Nordhälfte zeitweise leichter Regen. Tiefsttemperatur 11 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.