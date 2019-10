6,3 Millionen Euro Schaden: Pflegebetrüger verhaftet

Bei Razzien konnten in Berlin drei mutmaßliche Pflegebetrüger festgesetzt werden. Sie wurden per Haftbefehl gesucht.

Berlin. Am Dienstagvormittag wurden in Berlin drei mutmaßliche Pflegebetrüger verhaftet. Die Staatsanwaltschaft wirft den zwei Männern im Alter von 57 und 40 Jahren sowie einer 56-jährige Frau banden- und gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrug vor. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Berlin.

Sie sollen nicht ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte, vorwiegend aus der Slowakei und anderen osteuropäischen Staaten, mit gefälschten Zeugnissen in der Intensivpflege eingesetzt haben. Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um Geschäftsführer und Gesellschafter der Pflegedienste.

Schaden von mindestens 6,3 Millionen Euro

Sie wurden per Haftbefehl gesucht und nun bei Razzien des Landeskriminalamts in Wohn- und Geschäftsräumen ausfindig gemacht. Insgesamt durchsuchten 85 Beamte sieben Orte in Berlin sowie jeweils einen in Hessen und Bayern.

Dabei sei sei auch umfangreiches Beweismaterial auch für andere bereits laufende Verfahren sichergestellt worden, heißt es. Insgesamt waren rund 85 Beamte in allen drei Ländern im Einsatz. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein Schaden von mindestens 6,3 Millionen Euro entstanden sein.

Bei der Intensivpflege handelt es sich in der Regel um eine 24-Stunden-Betreuung durch qualifizierte Pflegefachkräfte. Sie müssen sich zumeist um Beatmungspatienten kümmern, deren Betreuung äußerst komplex ist. Die Kosten für einen Patienten liegen dabei im Schnitt bei monatlich 20.000 Euro.