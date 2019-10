Görlitzer Park: Feste Polizeiwache oder mobile Wachen

Berlin. Der Berliner Senat will die Polizeipräsenz im Görlitzer Park in Kreuzberg im kommenden Jahr massiv erhöhen. So sollen Drogenhandel und Gewaltkriminalität zurückgedrängt werden. Das gleiche gilt für das Kottbusser Tor sowie die Warschauer Brücke in Friedrichshain, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag ankündigte. Gemeinsam mit anderen Senatsmitgliedern und dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) besuchte Geisel im Rahmen einer Tour durch den Bezirk auch den für Kreuzberg zuständigen Polizeiabschnitt in der Friedrichstraße.

Im Görlitzer Park solle es entweder eine feste Polizeiwache oder sogenannte mobile Wachen, also Polizeibusse, geben, so dass Polizisten rund um die Uhr im Park präsent seien, sagte Geisel. Ab Januar 2020 sollen zusätzlich 60 Nachwuchspolizisten für die drei Orte eingesetzt werden. Bis Mai 2020 soll diese Zahl auf 125 Polizisten steigen.