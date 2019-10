Berghain: Frau feiert mit Freund und stirbt an Überdosis

Carlo und Jenifer feierten 2017 zusammen im „Berghain“. Seine Frau starb an einer Überdosis.

Jenifer und ihr Freund Carlo wollten einen ausgelassenen Abend im „Berghain“ verbringen. Doch die Party-Nacht endet in einer Tragödie.

Ecstasy-Konsum Frau feiert mit Freund im Berghain und stirbt an Überdosis

Berlin. Das „Berghain“ ist ein legendärer Club in Berlin, der massenweise Touristen anzieht. Der Techno-Club ist über die Grenzen Deutschlands bekannt. Auch Jenifer und ihr Freund Carlo aus Culver City, Los Angeles wollen während ihrer Berlin-Reise im Sommer 2017 im „Berghain“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ausgelassen feiern.

Ein Freund gab dem Paar vorher noch Tipps, wie man an dem strengen Türsteher vorbeikommt. Sie sollen sich schwarz kleiden und gelangweilt gucken. Es hat funktioniert. Der Türsteher lässt das Paar ins „Berghain“. Doch der Abend endet in einer Tragödie. Jenifer, die damals 30 Jahre alt ist, stirbt an einer Überdosis.

In der ZDF-Sendung „Frontal 21“ (Dienstag, 21 Uhr) berichtet der Witwer Carlo über den Abend, an dem seine Freundin starb. Jenifer arbeitete in einer großen Kanzlei in Los Angeles als Anwältin. Sie war spezialisiert auf Prozessrecht. Sie soll eine vermögende Frau gewesen sein. Doch für einige Tage im Jahr wollte sie ihr normales Leben aufgeben und ausgelassen feiern.

Jenifer nahm zwei Ecstasy-Tabletten im „Berghain“

So wie im Sommer 2017 in Berlin. Bevor das Paar das „Berghain“ betreten konnte, wurde Jenifer vom Türsteher eine Ecstasy-Tablette abgenommen. Wie Carlo bei „Frontal 21“ berichtet, war sie darüber sauer. Ihr Freund bot ihr an, seine Pille mit ihr zu teilen. Doch Jenifer wollte ihre eigene.

Ein Freund besorgte Jenifer im „Berghain“ Ecstasy-Tabletten. Jenifer nahm eine und einige Stunden später warf sie sich noch eine Pille ein. Während die drei Freunde tanzten, verschwand Jenifer auf einmal. Carlo schrieb ihr über WhatsApp eine Nachricht. Die Freunde suchten nach ihr.

Carlo bekam nach einer Weile eine Nachricht von Jenifers Handy. „Deine Freundin hat eine Überdosis genommen, sie braucht Hilfe, komm’ die Treppe runter…“, stand in der Nachricht. Als Carlo seine Frau fand, sah er, dass sie krampfte. Sie hatte Schaum vor dem Mund. Jenifer konnte nicht atmen.

Jenifer hatte elffache Dosis im Blut

Im Gespräch mit „Frontal 21“ sagt Carlos: „Ich dachte sofort daran, dass sie direkt vor mir sterben könnte.“ Kurz nach dem Krampfanfall kam Jenifer in die Notaufnahme. Die junge Anwältin starb noch am selben Tag.

„Sie war ganz kalt. Ich erinnere mich noch an das Blut, ein bisschen Blut… Ich weiß nicht mehr, ob es aus ihrer Nase oder aus dem Mund rann…Ich saß nur da und weinte“, erzählt der Witwer bei „Frontal 21“.

Jenifer wurde obduziert. Sie starb an einem Kreislaufzusammenbruch und Organversagen durch MDMA. Auch bekannt als Ecstasy. Im Bericht stand, dass sie in ihrem Blut die elffache Dosis einer normalen Pille hatte.

Pillen werden in höheren Dosierungen angeboten

Ecstasy-Tabletten sind in Deutschland verboten. Doch über Dealer kommen Party-Gäste an die Pillen. Die Tabletten werden in immer höheren Dosierungen angeboten. Deswegen kommt es bei Personen, die nicht häufig Ecstasy konsumieren zu einer Überdosis.

Berliner sollen Drogen auf Reinheit testen lassen können

Die Stadt Berlin will gegen gepantsche und hochdosierte Drogen vorgehen. So sollen Konsumenten Partydrogen auf ihre Reinheit und Dosierung testen lassen können. Die rot-rot-grüne Koalition will eine offizielle Drogen-Check-Stelle einrichten.

„Wir haben auch für 2020/2021 Mittel im neuen Doppelhaushalt für das Projekt eingestellt, so dass das Projekt an den Start gehen kann“, teilte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit mit.

Ein angesichts der komplexen Rechtslage angefordertes Gutachten sei zu dem Schluss gekommen, dass das Berliner Konzept für das sogenannte Drug-Checking legal sei und Projektmitarbeiter sich nicht strafbar machten, erklärte die Sprecherin weiter. Die Senatsverwaltungen für Inneres sowie für Justiz würden die Einschätzung teilen, damit seien auch Polizei und Staatsanwaltschaft abgedeckt.