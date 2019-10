Union-Keeper Gikiewicz hofft bei Bayern auf "große Party"

Berlin. Rafal Gikiewicz ist gleich aus mehreren Gründen heiß auf das nächste Bundesligaspiel. Der Torwart des 1. FC Union Berlin freut sich auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bayern München besonders, weil er am Spieltag seinen 32. Geburtstag feiert. "Wenn wir gewinnen oder punkten, kann die Mannschaft ein Bier trinken. Für meine Familie ist es nicht so schön. Aber es gehört zu meinem Beruf", sagte Gikiewicz am Dienstag. "Ich freue mich, dass ich in München Geburtstag feiere. Das ist besser als in Magdeburg oder Sandhausen. 75.000 Besucher kommen zu meinem Geburtstag. Das ist Wahnsinn und eine große Party."

Nach dem 2:0 gegen den SC Freiburg wollen die Berliner für die nächste Überraschung sorgen. Gikiewicz weiß aber auch, dass vor allem von seinem polnischen Landsmann Robert Lewandowski Gefahr droht. Der ehrgeizige Schlussmann verweist jedoch auf die bisherigen Union-Siege gegen Borussia Dortmund (3:1) und Freiburg. "Bayern ist großer Favorit. Aber vorn bekommen wir sicher ein oder zwei gute Torchancen. Die Frage ist, was wir hinten machen", sagte Gikiewicz. "Jeder Spieler muss eine Top-Leistung zeigen. Die Erfahrung der Spiele gegen Dortmund und Freiburg kann uns dabei helfen."

Der Vertrag von Gikiewicz läuft nur noch bis zum Saisonende. Er will auf alle Fälle weiter in Deutschland Fußball spielen. Die Frage wird sein, ob er auch im Abstiegsfall bleiben würde. Gikiewicz hat sich im September von seinem Berater getrennt. Aufgrund seiner Erfahrung traut er sich zu, zukünftig selbst mit Vereinen zu verhandeln. Bei Union werde es bis Weihnachten erste Gespräche mit jenen Kickern geben, deren Verträge auslaufen, meinte Gikiewicz.

Derweil hat Offensivmann Sheraldo Becker das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Die Oberschenkelverletzung sei abgeklungen, teilte Becker mit. Der Niederländer konnte wie Verteidiger Neven Subotic wegen muskulärer Probleme gegen Freiburg nicht mitwirken. Subotic trainierte am Dienstag individuell auf dem Platz.