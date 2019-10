Basketball Basketball-Talent Wagner fällt mit Fraktur am Handgelenk aus

Ann Arbor. Das Berliner Basketball-Talent Franz Wagner vom US-Collegeteam Michigan Wolverines hat sich eine Fraktur am rechten Handgelenk zugezogen und verpasst den Saisonstart. Die Verletzung des 18-Jährigen müsse nicht operiert werden, er falle zwischen vier bis sechs Wochen aus, teilte seine Mannschaft aus Ann Arbor am Montag (Ortszeit) auf Twitter mit. Der jüngere Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner war im Sommer von Bundesligist Alba Berlin zum Team von der Universität von Michigan gewechselt. Der Flügelspieler ist eines der größten Talente des deutschen Basketballs. Die US-Collegesaison beginnt in zwei Wochen.