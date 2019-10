Nightline Berlin: Anonyme Hilfe von Studenten für Studenten

Berlin. Von dieser Woche an können sich Berliner Studierende bei Gesprächsbedarf an ein neues, anonymes Hilfetelefon wenden. "Die Nightline Berlin ist jeden Donnerstag von 21 bis 24 Uhr erreichbar", sagte Tanja Rathmann, Mitgründerin des Telefondienstes, der Deutschen Presse-Agentur. Abhängig von der Nachfrage könnten die Zeiten noch erweitert werden. "Im Prinzip können Studierende mit jedem Problem anrufen", sagte Rathmann. Man dürfe nur nicht vergessen, dass die Zuhörer keine ausgebildeten Psychologen seien.

Die Nightline unterscheidet sich von anderen Beratungsstellen darin, dass am anderen Ende der Leitung ebenfalls Studenten sitzen. So solle ein niedrigschwelliges Gesprächsangebot auf Augenhöhe geschaffen werden, heißt es von der Berliner Humboldt-Universität. Die Hochschule hat die Finanzierung der Hotline für zunächst ein Jahr zugesagt. Die Nightline richtet sich an Studierende aller Berliner Universitäten. Wenn Anrufer von schwerwiegenden Problemen berichten, sollen sie an andere psychosoziale Dienste weitergeleitet werden, erklärte Rathmann.