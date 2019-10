Brandenburg gedenkt des Mauerfalls vor 30 Jahren

Potsdam. Brandenburg gedenkt des Mauerfalls und der friedlichen Revolution vor 30 Jahren mit Veranstaltungen am 10. November rund um die Glienicker Brücke. Dort verlief einst die Grenze. Der Herbst 1989 habe das Leben vieler Menschen in Ostdeutschland verändert, er sei eine Chance gewesen, eine lebenswerte Gesellschaft zu gestalten, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Montag in Potsdam. Eine gemeinsame Festveranstaltung von Landtag und Landesregierung in der Potsdamer Nikolaikirche soll daran erinnern. Auf der Brücke präsentiert eine Videoinstallation historisches Filmmaterial. Später soll es auf der Brücke - in der Mitte markierte ein Strich die Grenze zwischen der DDR (Potsdam) und West-Berlin - Begegnungen von Bürgern geben. Berühmt wurde sie im Kalten Krieg durch den internationalen Agentenaustausch.

( dpa )