Wetter in Berlin: Sonne satt, doch dann stürzen die Temperaturen ab

Herbst im Tiergarten: In dieser Woche gibt's viel Sonne in Berlin und Brandenburg.

Goldene Herbsttage ohne Regen: In dieser Woche gibt's in Berlin und Brandenburg viel Sonne. Auch das Wochenende soll schön werden.

Potsdam/Berlin. Goldene Herbsttage ohne Regen: Berliner und Brandenburger können sich bis Ende der Woche auf viel Sonne freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet die neue Woche niederschlagsfrei und zeitweise sonnig.

Die Temperaturen liegen zwischen 17 Grad in der Prignitz und bis zu 22 Grad in der Lausitz. Auch der Dienstag soll trocken bleiben, die Maximalwerte steigen auf 16 bis 19 Grad an.

Viel Sonnenschein und voraussichtlich 15 bis 18 Grad erwarten die DWD-Meteorologen am Mittwoch. Wie auch in den Vortagen soll es nicht regnen. Auch am Donnerstag kann es laut Wetterdienst überall in Berlin und Brandenburg Sonnenschein geben. Selbst das Wochenende verspricht freundlich zu werden. Doch in der kommenden Woche stürzen die Temperaturen dann voraussichtlich ab.

Wetter in Berlin - die Vorhersage des DWD im Detail

Montag: Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf Durchzug dichter, meist hoher Wolkenfelder und trocken, zeitweise sonnig. Höchstwerte zwischen 17 Grad in der Prignitz und bis zu 22 Grad in der Lausitz. Schwacher Wind, anfangs aus Südost, im Tagesverlauf auf Südwest drehend. In der Nacht zum Dienstag erst wolkig, später teils auch gering bewölkt. Lokal Bildung von Dunst oder Nebel. Temperaturrückgang auf 10 bis 7 Grad. Schwachwindig.

Der Temperatur-Trend des DWD verrät außerdem: Auch am kommenden Wochenende (26. und 27. Oktober) bleibt es zunächst noch vergleichweise warm bei Werten knapp unterhalb der 20-Grad-Grenze. Doch dann stürzen die Temperaturen ab. Im Durchschnitt werden laut ersten Prognosen Ende Oktober und Anfang November nur noch Werte um die 10 Grad erreicht.

Der DWD-Trend für die Zeit bis Anfang November in Berlin.

Foto: DWD

