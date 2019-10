Sieben Menschen nach Auseinandersetzung vor Disco verletzt

Berlin. Sieben Menschen sind bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in Rudow am Sonntagmorgen verletzt worden. Zunächst sollen ein 22-jähriger und ein unbekannter Mann vor dem Lokal verbal aneinander geraten sein, wie die Polizei mitteilte. Daraus wurden Handgreiflichkeiten, an denen sich demnach auch Bekannte der beiden Männer beteiligten. Dann fuhren zwei Autos vor, deren Insassen ebenfalls eingriffen. Ein Mann soll mit einer Dose Reizgas wahllos in die Menge gesprüht haben. Mehrere Tatverdächtige flüchteten mit den Autos.

Zwei Frauen und fünf Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren erlitten Reizungen an Augen und Atemwegen. Ein 22-Jähriger wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Gründe für den Streit und in welchen Verhältnis die einzelnen Beteiligten zueinander standen, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei sprach von einer "größeren Menschenmenge" und "einer unübersichtlichen Lage".