Feuer in Zug von Freiburg-Fans in Berlin - Ermittler vermuten technischen Defekt

Die Fans an Bord verhielten sich sehr besonnen. In solchen Situationen bestehe die große Gefahr, dass Menschen eigenständig in Panik aussteigen. Dabei könnten sie auf den Gleisen mit der Stromschiene in Kontakt kommen oder von entgegenkommenden Zügen erfasst werden, hieß es.

Meterhoch schlagen die Flammen aus Waggonfenstern, eine Rauchfahne steigt in den Himmel: Ein Brand in einem mit Hunderten Fußballfans besetzten Zug in Berlin ist relativ glimpflich ausgegangen.

Erst verliert die eigene Mannschaft auswärts bei Union Berlin. Dann brennt es auch noch lichterloh im Zug. Mehrere Hundert Freiburg-Fans hatten am Samstag in Berlin ganz schön Pech - aber laut Feuerwehr doch auch Glück.

Am S-Bahnhof Bellevue hat ein Zug mit 700 Freiburg-Fans an Bord gebrannt. Laut Polizei könnte ein technischer Defekt Ursache gewesen sein.

In einem Zug Freiburger Fußball-Fans ist am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Der Zug wurde am Berliner S-Bahnhof Bellevue gestoppt und sofort evakuiert . 700 Freiburg-Fans befanden sich an Bord, drei Personen erlitten bei dem Feuer leichte Verletzungen.

ausgebrochen. Der Zug wurde am Berliner gestoppt und sofort . 700 Freiburg-Fans befanden sich an Bord, erlitten bei dem Feuer leichte Verletzungen. Ermittler untersuchen derzeit den beschädigten Zug. Die Fangruppe "Supporters Crew Freiburg", die den Zug gechartert hatte, spricht von einem technischen Defekt , die Schweizer Centralbahn AG schließt einen Defekt aus. Die Ermittler vermuten mittlerweile ebenfalls einen technischen Defekt als Ursache.

, die Schweizer Centralbahn AG schließt einen Defekt aus. Die Ermittler vermuten mittlerweile ebenfalls einen technischen Defekt als Ursache. Am Sonnabend und am Sonntag kam es aufgrund der Bergungsarbeiten zu Problemen im Berliner S-Bahn-Verkehr und im Fernverkehr , mittlerweile wurden alle Sperrungen aufgehoben.

, mittlerweile wurden alle Sperrungen aufgehoben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen des Brandes.

Berlin. Am Sonntag wies am S-Bahnhof Bellevue kaum noch etwas auf das Drama der vorangegangenen Nacht hin, als dort ein Waggon eines Sonderzuges mit Fußballfans in Flammen aufging. Die Verletzten waren versorgt, die S-Bahnen fuhren wieder regelmäßig. Die Totalsperrung zwischen Friedrichstraße und Bahnhof Zoo war für einzelne Bahnen bereits am späten Sonnabendabend wieder aufgehoben worden. Auch der Fernverkehr lief wieder, nachdem der beschädigte Zug am Sonntagvormittag abgeschleppt worden war.

Jetzt sind die Ermittler dran. Spezialisten der Bundespolizei untersuchen mit Unterstützung der Brandermittler der Polizei Berlin den Zug. Auch die Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes ist an der Suche nach der Brandursache beteiligt. Über die gab es zunächst höchst unterschiedliche Darstellungen. Auf der Internetseite der Fanorganisation „Supporters Crew Freiburg“, die den Zug gechartert hatte, war am Sonntag von einem technischen Defekt die Rede. Mehrere Fahrgäste hätten bereits beim Einsteigen in den Zug leichten Brandgeruch bemerkt, heißt es dort.

Ein Waggon des Sonderzuges der Freiburg-Fans stand am Abend am Bahnhof Bellevue in Vollbrand.

Foto: Thomas Peise

Die Schweizer Centralbahn AG, um deren Zug es sich handelte, erklärte am Wochenende zunächst, man schließe einen technischen Defekt an dem betroffenen Wagen aus. Der Brand sei offensichtlich im Inneren eines Abteils in der Wagenmitte ausgebrochen, wo es keine Technik gebe. „Die Schadensursache wird derzeit von der Polizei untersucht.“

Centrablahn AG kann zur Brandursache doch nichts sagen

Am Montag war davon keine Rede mehr: Das Basler Unternehmen teilte mit man könne zur Brandursache keine Aussagen treffen, man warte da auf das Ergebnis der polizeilichen Untersuchungen. Der in Flammen aufgegangene Waggon sei 1984 gebaut worden und seit 1994 für das Schweizer Unternehmen im Einsatz. „Das Alter von Schienenfahrzeugen ist mit dem von Straßenfahrzeugen nicht zu vergleichen, da Bauteile regelmäßig erneuert werden“, sagte ein Unternehmenssprecher.

Bundespolizei bittet Zeugen des Brandes, sich zu melden

Die Bundespolizei und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin veröffentlichten am Montag einen Zeugenaufruf und schrieben wiederum, nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen technischen Defekt handeln. Die Ermittlungen würden aber noch andauern. In dem Zusammenhang bitten die Ermittler alle diejeingen, die Hinweise zum Sachverhalt geben könnten, sich zu melden. Das gelte insbesondere für Zuginsassen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 /

20622 93 60 und unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 entgegen.



Der brennende Zug war am Sonnabendabend am S-Bahnhof Bellevue gestoppt und evakuiert worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Drei Menschen erlitten Rauchgasverletzungen, laut Angaben der Bundespolizei vom Montag waren es sogar vier Leichtverletzte. Bei der Bahn handelte es sich um einen Sonderzug mit Fußballfans des SC Freiburg, die sich nach der Partie gegen den FC Union in der Alten Försterei auf der Rückfahrt befanden. Zunächst hatte die Feuerwehr gemeldet, es brenne ein S-Bahnzug.

Video zeigt Feuer im Freiburger Fan-Zug in Berlin-Tiergarten

Die Bahn war am Sonnabendabend in Berlin-Gesundbrunnen gestartet, an Bord rund 700 Freiburg-Fans. Das Feuer brach in einem Waggon im vorderen Teil des Zuges aus, das sich dann rasant ausbreitete. In der Folge kam es rasch zu einer erheblichen Rauchentwicklung im Inneren.

Der brennende Zug stoppte dann gegen 20 Uhr auf einem der Fernbahngleise auf Höhe des Bahnhofs Bellevue. Rettungskräfte geleiteten die Passagiere aus dem Zug in Sicherheit. "Es brennt lichterloh“, sagte eine Augenzeugin am Abend. Am S-Bahnhof standen mehr als ein Dutzend Rettungswagen bereit. Über dem Bahnhof kreisten mehrere Hubschrauber. Drei Personen wurden leicht verletzt, sie kamen mit Rauchgasvergiftung in eine Kinik.

Die Freiburg-Fans hatten großes Glück, dass der Vorfall für sie so glimpflich ausging. Das Feuer habe sich rasend schnell entwickelt, beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten die Flammen schon hoch gelodert, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das war nicht ohne.“

Brandursache bisher unklar - Mutmaßungen über Pyrotechnik

Die Waggons sind komplett ausgebrannt.

Foto: Thomas Peise

Am Sonnabendabend hieß es unbestätigten Angaben zufolge, dass Pyrotechnik aus dem Besitz der Fans eine Rolle gespielt haben könnte. Auch dazu äußerte sich die Polizei nicht. Freiburger Fans bestritten den Gebrauch von Pyrotechnik. „So blöd sind wir nicht, in einem Zug Bengalos zu zünden“, sagte ein Fan aus einer Gruppe derjenigen, die den Zug verlassen mussten. Sie hatten sich am Abend vor einem Spätkauf nahe dem S-Bahnhof versammelt, um auf den Schrecken erstmal ein Bier zu trinken.

Freiburgs Trainer Christian Streich hatte einen Teil der eigenen Fans für das Abbrennen von Pyrotechnik bei der 0:2-Niederlage beim 1. FC Union Berlin am Sonnabend scharf kritisiert. „Ich weiß nicht, ob sie besonders cool sein wollten, weil sie in der Hauptstadt sind“, sagte er. „Du kommst raus auf den Platz, und in der Kurve brennen die Bengalos. Das ist eine Katastrophe, das können wir gar nicht gebrauchen.“

S-Bahnhof Bellevue: Zug am Sonntagvormittag abgeschleppt

Der Zug wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Gegen 21.30 Uhr war der Brand gelöscht, aber erst gegen 1 Uhr in der Nacht beendeten die rund 150 Rettungskräfte den Einsatz. Gegen 2 Uhr morgens musste noch einmal nachgelöscht werden, weil sich in einem der Wagen noch einmal Rauch entwickelt hatte.

Letztes Update zu #Bellevue: Der Brand im #Fussball_Fanzug ist gelöscht. Die Anzahl von 3 Leichtverletzten hat sich nicht erhöht. Waggon schwer beschädigt. Bergung durch @DBAG wird den morgigen Tag noch andauern. Wir reduzieren die Kräfte. pic.twitter.com/mBgz6jfnkn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 19, 2019

Am Sonntagvormittag schleppte ein Hilfszug die schwer beschädigte Bahn in eine Abstellanlage ab. Außerdem müssten die Oberleitungen repariert werden, hieß es. Am Abend hatte die Feuerwehr noch berichtet, dass die Waggons so schwer beschädigt seien, dass der Zug nicht mehr abtransportiert werden könne.

Schwarzer Qualm über Tiergarten

Beißender Rauch zog am Sonnabendabend auch in die umliegenden Straßen. Besonders betroffen waren die Bartningallee und Flensburger Straße. Fußgänger hielten sich Pullover und Schals vor das Gesicht. Die Feuerwehr rief Anwohner im Hansaviertel dazu auf, Fenster geschlossen zu halten.

Auch in weiterer Entfernung zum Bahnhof war erheblicher Rauchgeruch wahrnehmbar. Die Rauchwolke war über dem Tiergarten weithin sichtbar. Nachdem die Flammen in einem der vorderen Waggons bemerkt worden war, betätigte laut Feuerwehr jemand die Notbremse, der Zug kam beim Berliner S-Bahnhof Bellevue zum Stehen.

Insgesamt drei Züge wurden evakuiert

Die aus dem Zug geleiteten Fußballfans verlassen zu Fuß den Bahnhof.

Foto: Thomas Peise

Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten am Sonnabendabend noch am Bahnhof drei leichtverletzte Personen. Sie hatten bei dem Brand Rauchgas eingeatmet. Später wurden sie in Krankenhäuser gebracht. "Der Zug wurde sofort evakuiert", sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. Auch zwei S-Bahnzüge, die sich im Bahnhof befanden, wurden geräumt.

Die S-Bahnzüge waren gut besetzt, weil zahlreiche Fahrgäste zum "Festival of Lights" ins Stadtzentrum unterwegs waren. Dabei arbeiteten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Landespolizei und Bundespolizei zusammen, um die Passagiere aus dem Gefahrenbereich zu bringen.

Passagiere der hinteren Waggons mussten auf den Gleisen aussteigen

"Wir wurden bei der Einfahrt in den Bahnhof Bellevue informiert, dass der Zug brennt", sagte ein Freiburg-Fan der Berliner Morgenpost. Die Polizei habe die Passagiere dann ins Freie geleitet. Der Fan sei mit seinen zwei Begleitern nun erst einmal in Tiergarten gestrandet.

Passagiere aus den hinteren Zugteilen konnten ihren Angaben zufolge nicht im Bahnhof aussteigen, sondern mussten im Gleisbereich die Waggons verlassen und dann über die Gleise zum Bahnhof laufen. „Wir hatten keine Angst“, sagte ein Freiburger.

Union bot gestrandeten Fans VIP-Lounge zum Übernachten an

Einige der in Berlin-Tiergarten gestrandeten Fußballfans hatten kurz vor Mitternacht noch die Möglichkeit, mit einem ICE nach Freiburg zurückzufahren, wie der SC Freiburg auf seiner Website berichtet. Alternativ sei auch die Rückreise am Sonntag nach einer Übernachtung im Hotel möglich gewesen. Die Centralbahn hatte eine Übernahme der Rückreisekosten zugesagt.

Der Verein bedankte sich auch für das Angebot des FC Union, seine VIP-Räume als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen und lobte die Besonnenheit der Fans und der Organisatoren der Fahrt. Die Evakuierungsmaßnahmen seien friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Der SC Freiburg bot auch an, für die Rückreise Busse zu chartern. Der SC Freiburg hatte am Sonnabendnachmittag im Stadion An der Alten Försterei in Köpenick gegen den FC Union gespielt.

Berliner Feuerwehr lobt besonnenes Verhalten der Freiburg-Fans

Auch die Berliner Feuerwehr lobte das umsichtige Verhalten der Freiburger Fußballfans, obwohl sich die Flammen an Bord rasant ausgebreitet hätten. „Die Leute haben in ruhiger und disziplinierter Weise den brennenden Waggon in Richtung der anderen Waggons verlassen“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. In solchen Situationen bestehe die große Gefahr, dass Menschen eigenständig in Panik aussteigen: Dabei könnten sie auf den Gleisen mit der Stromschiene in Kontakt kommen oder von entgegenkommenden Zügen erfasst werden.

Centralbahn AG bietet seit 30 Jahren Reise-Sonderzüge an

Die private Centralbahn AG bietet nach eigenen Angaben seit mehr als 30 Jahren Reise-Sonderzüge an. Es habe in all den Jahren nie einen ernsthaften Zwischenfall gegeben, betonte das Unternehmen. „Unsere Fahrzeuge werden nach den Vorschriften der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung regelmäßig untersucht, die letzte Untersuchung des betroffenen Wagens liegt etwa zwei Jahre zurück“, so der Sprecher.

Die Centralbahn AG verfügt über eigene Fahrzeugflotte bestehend aus fünf Lokomotiven und mehr als 50 Reisezugwagen. Das Unternehmen schickt allein in Deutschland alljährlich mehr als 250 Züge auf die Reise, heißt es auf der Webseite des Anbieters Geplant und organisiert werden diese mit Partnern wie der Deutschen Museums-Eisenbahn (Darmstadt) oder dem Freundeskreis Eisenbahn in Köln.

Die eingesetzten Waggons stammen dabei überwiegend aus Beständen der einstigen Deutschen Bundesbahn, einige auch von der österreichischen ÖBB und der schweizerischen SBB. Viele von ihnen dürften schon seit 40 Jahren über die Gleise rollen. Das Ambiente ist entsprechend: Die Wände im Wageninneren sind vielfach holzvertäfelt, die Sitze haben dicke Plüschpolster, Materialien also, die eine hohe Brandlast haben und deshalb in modernen Reisezugwagen nicht mehr verbaut werden.