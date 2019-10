Konzert: Michael Bublé live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Michael Bublé wird am 30. Oktober in Berlin spielen

Michael Bublé spielt am 30. Oktober 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Michael Bublé live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Michael Bublé kommt mit seinem neuen Album im Herbst 2019 nach Deutschland. Auf seiner "An Evening with Michael Bublé“-Tour macht er am 30. Oktober 2019 Halt in Berlin. Im Gepäck hat der kanadisch-italienische Sänger Songs aus seinem neuen Album "Love", das nach zweijähriger Schaffenspause des Künstlers im November letzten Jahres erschien, und natürlich eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Feeling Good und "Haven't Met You Yet".

Was können Besucher erwarten?

Fans dürfen sich auf eine unwiderstehliche Mischung aus Swing, Pop und Soul freuen. Ein Feuerwerk aus Licht- und Videoeffekten werden die monumentale Kulisse für den Ausnahme-Entertainer und sein Orchester bilden.

Wo wird Michael Bublé in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Michael Bublé sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf (ab 77,35 Euro zzgl. Gebühren) erhältlich.

Wann startet das Konzert von Michael Bublé?

Der Einlass startet am Mittwoch (30. Oktober) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: dpa

Welche Songs wird Michael Bublé in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Michael Bublé bei seinem Konzert am 30. September in Lissabon:

Feeling Good Haven't Met You Yet My Funny Valentine I Only Have Eyes for You Save the Last Dance for me Such a night (Up A) Lazy River When You're Smiling You've Got a Friend in Me You're Nobody Till Somebody Loves You When I Fall in Love Love You Anymore Forever Now Home Buona sera signorina Just a gigolo Nobody but Me Cry me a river Where or When Everything You Were Always on My Mind

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Michael Bublé live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 30. Oktober 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.