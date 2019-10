Fußball Hertha ohne Niklas Stark in Bremen - Werder unverändert

Bremen. Hertha BSC tritt im Auswärtsspiel bei Werder Bremen ohne Verteidiger Niklas Stark an. Der 24-Jährige, der bei der Fußball-Nationalmannschaft mit dem Bein gegen einen Glastisch gestoßen war und sich dabei verletzt hatte, fehlt im Kader der Berliner für die Bundesliga-Partie an diesem Samstag. Für Stark rückt Karim Rekik in die Berliner Abwehr.

Bei Werder setzt Trainer Florian Kohfeldt auf die Startformation, die am vergangenen Spieltag ein 2:2 bei Eintracht Frankfurt holte. Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede muss damit weiter auf sein Startelf-Comeback warten und sitzt im Weserstadion zunächst auf der Bank.