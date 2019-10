Rot-Rot-Grün einigt sich beim Mietendeckel

Berlin. Die rot-rot-grüne Koalition hat sich auf einen Mietendeckel in der Hauptstadt geeinigt. Das bestätigte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Antje Kapek, der Berliner Morgenpost. Die Mieten in Berlin sollen für fünf Jahre eingefroren werden. "Habemus Mietendeckel", twitterte Kapek am Freitagabend nach der Sitzung des Koalitionsausschusses.

Ihre Parteikollegin, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, erklärte ebenfalls via Twitter: "Grünes Licht im Roten Rathaus! Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Rot-Rot-Grün hat sich geeinigt. Guter Tag für die Mieterinnen und Mieter in Berlin." Über das bundesweit umstrittene Gesetz muss noch der rot-rot-grüne Senat befinden, dann stimmt das Abgeordnetenhaus ab.

Lange hatte sich auch auf der dritten Krisensitzung am Freitag keine Einigung abgezeichnet. Immer wieder unterbrachen SPD, Grüne und Linke die Beratung, um sich auf mögliche Kompromisse zu verständigen. Im Zentrum des Streits standen bis zuletzt Fragen nach einer möglichen Absenkung zu hoher Mieten, das Anheben geringer Mieten, um Modernisierungen zu ermöglichen, und die Frage nach einer Tabelle mit möglichen Höchstgrenzen für verschiedene Gebäudearten.

Die Linke wollte keine Einigung unterzeichnen, in der die Absenkung zu hoher Mieten fehlt, die SPD wollte darauf jedoch am liebsten verzichten und es bei einem Einfrieren der Mieten auf dem jetzigen Stand belassen. Bei der Höhe der Vergleichsmieten in Berlin stritt Rot-Rot-Grün über die Frage, ob der Mietspiegel 2013 mit Aufschlägen, der Mietspiegel 2019 mit Abschlägen oder eine eigene Berechnung zugrunde gelegt werden soll.

CDU und FDP halten Mietendeckel für verfassungswidrig

Unterschiedliche Auffassungen herrschten auch darüber, ob die Lage einer Wohnung mit einbezogen werden soll, wie es die SPD forderte, oder nicht, wie es die vom Senat beschlossenen Eckwerte und ein erster Gesetzesentwurf von Wohnungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) vorsahen

Gegen den geplanten Mietendeckel hat sich massiver Widerstand formiert. Die Opposition und weite Teile der Wohnungswirtschaft lehnen ihn vehement ab. Sie sehen ihre Geschäftsgrundlage gefährdet, sollte er eingeführt werden. CDU und FDP haben angekündigt, das Bundesverfassungsgericht anrufen zu wollen. Sie halten den Mietendeckel für verfassungswidrig.