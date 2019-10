Kriminelle Clans in Berlin: Polizei kontrolliert Cafés und Shishabars

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagabend Cafés und Shisha-Bars in Neukölln und Friedrichshain-Keuzberg durchsucht. Dabei ging es unter anderem um Verstöße gegen das Gewerberecht oder den Jugendschutz, sagte eine Polizeisprecherin. ie Maßnahmen dauerten bis Mitternacht an. Im Einsatz waren Kräfte der Polizei Berlin, Steuerfahnder, Mitarbeiter des Finanzamts Wedding, des Zolls sowie der Bezirksämter Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg. Insgesamt waren 85 Einsatzkräfte an den Razzien beteiligt.

Polizisten stehen während der Razzia vor einer Shisha-Bar.

Foto: Peise

Bei den Kontrollen wurden acht Lokale und Bars an der Hasenheide, der Donaustraße und an der Oranienstraße kontrolliert. Mehrere Spielgeräte seien versiegelt worden. Die Einsatzkräfte waren unter anderem an der Neuköllner Sonnenallee unterwegs. In einer Bar in der Donaustraße wurde nicht versteuerter Shisha-Tabak beschlagnahmt.

Bilanz der Razzia

8 Lokale und Bars wurden überprüft

131 Personen wurden überprüft

22 gewerberechtliche Verstöße festgestellt

1 Strafverfahren wegen Schwarzarbeit

drei Mal Steuerhehlerei Shishatabak, es wurden 22 Kilogramm unversteuerter Tabak beschlagnahmt

2 Messer, ein Reizstoffsprühgerät und Drogen sichergestellt

7 Geldspielgeräte versiegelt

1 Lokal in der Sonnenallee wurde geschlossen

zahlreiche gaststättenrechtliche Verstöße gegen Jugendschutz, Nichtraucherschutz etc.

Zudem überprüften die Einsatzkräfte im Bereich Hermannplatz rund 27 Fahrzeuge, Mitarbeiter des Ordnungsamtes kümmerten sich um die zahlreichen Falschparker in dem Bereich. Dabei wurden 151 Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten geschrieben und vier Fahrzeuge abgeschleppt, weil sie verkehrsbehindernd parkten.

Während der Razzia wurde u.a. Shisha-Tabak beschlagnahmt.

Foto: Peise

Bereits zuvor hatte es von 6.30 Uhr bis 20 Uhr einen Einsatz an der Hermannstraße gegeben. Dort überprüften rund 30 Einsatzkräfte insgesamt 108 Personen und kontrollierten auch hier den Verkehr, um Profilierungsfahrten zu verhindern. Bei einer Kontrolle zweier Lokale in der Emser Straße fanden die Beamten bei einem 39 Jahre alten Gast 35 tütchen mit Cannabis und vierstellige Geldsumme. Am U-Bahnhof Neukölln beobachten Beamte einen illegalen Zigarettenhandel und nahmen einen 19-Jährigen fest, bei dem 740 unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt wurden.

Immer häufiger Kontrollen in Shisha-Bars

In den vergangenen Wochen war es immer wieder zu Razzien gekommen, vor allem in Neukölln. Auch andere Bezirke rücken in den Fokus der Ermittler. Denn seitdem berlinweit der Druck auf kriminelle Clans steigt, stellen die Beamten Wanderungsbewegungen fest.

Aus Behördenkreisen erfährt man, dass die Zeit drängt: Neben Neukölln haben Ermittler in Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und Reinickendorf vermehrt Aktivitäten krimineller Familienclans wahrgenommen.