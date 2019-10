Hängepartie um Berlins Stromnetz

Der Vorsitzende Richter hatte erkennbar wenig Freude an diesem Thema. „Ich finde das Verfahren auch nicht gut“, sagte Dirk van Dieken gleich zu Beginn der mündlichen Verhandlung im Landgericht an der Littenstraße. „Was sich der Gesetzgeber bei diesem Blödsinn gedacht hat, ist mir schleierhaft.“

Der Unwillen des Juristen entzündete sich an dem seit mehreren Jahren währenden Rechtsstreit um die Neuvergabe der Konzession für den Betrieb des Berliner Stromnetzes. Seit 2011 versucht das Land, das Netz mit seinen 2,3 Millionen angeschlossenen Kunden neu zu vergeben. Dabei hat der Senat mit der Berlin Energie einen landeseigenen Bieter ins Rennen geschickt, um dem Platzhirsch Vattenfall das Netz abzunehmen.

Strom in Berlin - Für Vattenfall geht es um Millionen

Zweimal ist die Entscheidung der beim Finanzsenator angesiedelten Vergabestelle zugunsten des „Wegenutzungsrechts“ für den Landesbetrieb gefallen. Einmal klagte Vattenfall dagegen erfolgreich. Auch im zweiten Anlauf will der schwedische Konzern seine Position vor Gericht durchsetzen. Für Vattenfall geht es um Milliarden Euro.

Berlins rot-rot-grüne Koalition ist mehrheitlich dafür, das Netz zu rekommunalisieren. Das geht nur über ein Wettbewerbsverfahren. Eine Direktvergabe an einen Eigenbetrieb ist beim Netz – anders als etwa im Nahverkehr – rechtlich nicht zulässig. Deshalb laufen in ganz Deutschland Prozesse zwischen Energieunternehmen und Kommunen, die ihre Netze zurückholen wollen.

Richter rollt ganzen komplexen Sachverhalt auf

Am Donnerstag ging es vor der Zivilkammer 16 um einen Eilantrag gegen die Vergabeentscheidung zugunsten des Landesbetriebes. Es solle dennoch eine „weitgehend abschließende Entscheidung getroffen werden“, so der Richter. Darum rollte er den ganzen komplexen Sachverhalt auf. Und ließ dabei erkennen, dass er die Position des Landes nicht eben für aussichtsreich hält.

Die Grundsatzfrage, ob Berlin an seinen eigenen Betrieb das Milliarden-Geschäft Netzbetrieb übertragen kann und ob dabei alles ordentlich zugegangen ist, ging noch zugunsten des Senats aus. „Das kann nur stinken, das Geschäft“, kommentierte der Richter aus Sicht des unterlegenen Bieters. Aber der Gesetzgeber habe gewollt, dass sich auch Kommunen bewerben dürfen. Da sei so etwas unvermeidbar.

Zweifel an der Leistungsfähigkeit von Berlin Energie

Schon bei der Frage, ob die beklagte Vergabestelle Vattenfall beziehungsweise ihrer Tochter Stromnetz Berlin ausreichenden Einblick in die Akten gewährt hatte, drehte sich die Stimmung. Die Kammer machte deutlich, dass eine Klage auf Akteneinsicht durchaus Erfolg haben und die Konzessionsvergabe weiter verzögern könnte. Daran kann nur Vattenfall interessiert sein. Die Schweden betreiben das Stromnetz schon seit dem Auslaufen der Konzession 2014 auf der Basis kurzfristiger Verträge. Dafür zahlen sie eine Konzessionsabgabe, dürfen aber die Gewinne behalten.

Schwierig wurde es für die Anwältinnen des Landes und die neue Finanzstaatssekretärin Vera Junker jedoch, als es um die von Vattenfall in Zweifel gezogene Leistungsfähigkeit von Berlin Energie ging. Der Senat setzt darauf, die Stromnetz-Mitarbeiter alle zu übernehmen und so den Betrieb sicherzustellen. Die Richter ließen erhebliche Zweifel daran erkennen, ob dieses Konzept aufgeht. Die Vattenfall-Vertreter nährten diesen Argwohn, indem sie den Fachkräftemangel bei Energietechnikern beschworen, die auch anderswo gesucht seien und nicht unbedingt „in einer Behörde“ arbeiten wollten.

Fragen wirft aber auch die Investitionssumme auf

Und auch die Zusagen für Investitionen, die in die Auswahlentscheidung eingeflossen sind, warfen beim Gericht Fragen auf. Vattenfalls Anwälte stellten es so dar: Berlin Energie habe zugesagt, das Netz um acht Jahre zu verjüngen, also viele Anlagen auszutauschen. Vattenfall hingegen habe den Erhalt des Status Quo versprochen. Beide Konzepte seien aber mit derselben Summe veranschlagt: 3,2 Milliarden Euro. Die Summe des Landesbetriebes sei zwei Milliarden zu niedrig, um umzusetzen, was zugesagt sei.

Die Richter wirkten etwas ratlos. „Jetzt würde man normalerweise fragen, ob Sie sich nicht vergleichen wollen“, sagte van Dieken. Aber dazu dürfte es in diesem Fall nicht kommen. Die Richter nahmen sich drei weitere Wochen Zeit bis zu einer Entscheidung.