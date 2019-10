Berliner Ring nach Brand voll gesperrt - Lange Staus

Ein Feuer unter einer Autobahnbrücke hat am Donnerstag ein Stauchaos ausgelöst. Die A10 bleibt wohl für die nächsten Tage gesperrt.

Rüdersdorf. Autofahrer müssen sich für unbestimmte Zeit auf Behinderungen auf der Autobahn A10 einstellen. "Aus bislang nicht geklärter Ursache ist es am Vormittag bei Schweißarbeiten einer Firma zu einem Brand unter einer Brücke gekommen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Deswegen sei die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) und Erkner (Oder-Spree) gesperrt worden. Autofahrer müssten die Sperrung weitläufig umfahren. Die polizeilichen Ermittlungen liefen in Richtung Brandstiftung, sagte der Sprecher weiter.

Berliner Ring in beide Richtungen bis zum Wochenende gesperrt

Betroffen ist laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) die Mühlenfließbrücke. Durch die Schweißarbeiten sei es zu einem Brand an der "Fahrbahnübergangskonstruktion" gekommen. Da die eine Richtungsfahrbahn wegen der Bauarbeiten bereits voll gesperrt sei und die andere Richtungsfahrbahn mit je zwei Fahrstreifen pro Richtung befahren werde, müsse infolge des Brandes die A10 in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Durch die Sperrung kam es auf der A10 in beiden Richtungen zu Staus. Die Verkehrsinformationszentrale berichtete auf Twitter von Wartezeiten zwischen einer und eineinhalb Stunden. Auch auf der Woltersdorfer Landstraße und der Berliner Straße kam es zu Staus. Wie lange die Sperrung bestehen wird, war am Donnerstagnachmittag noch unklar. "Die Prüfung der Schäden und Reparaturmöglichkeiten wird definitiv Freitag und Samstag andauern", sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg.

Bis dahin werden ortskundige Autofahrer geben, das Gebiet weiträumig zu umfahren.