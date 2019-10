Erpressungsversuch: Ex-Botschaftsgärtner gesteht vor Gericht

Im Mai vergangenen Jahres erhielt Raul O. von seinem Arbeitgeber die fristlose Kündigung. In der Folgezeit setzte er alles daran, seinen Job zurück zu bekommen. Alles, das hieß in dem Fall Bedrohungen, Erpressungsversuche und ein Einbruch.

Gebracht hat es dem 30-Jährigen nichts, außer mehreren Monaten Untersuchungshaft und einen Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten, der am Donnerstag begann.

Gärtner kommt verspätet aus Urlaub zurück und wird gekündigt

Raul O. geboren in Äquatorial Guinea (Westafrika) ist Vater von fünf Kindern zwischen zwei und 13 Jahren. Über Spanien nach Berlin gekommen, nahm er alsbald eine Stelle als Gärtner in der Botschaft seines Heimatlandes an, für 600 Euro monatlich. Als er im vergangenen Jahr unentschuldigt verspätet aus seinem Urlaub zurückkehrte, erhielt er die fristlose Kündigung.

Was folgte waren nahezu tägliche Anrufe in der Botschaft mit der Forderung, man solle ihm seinen Job wiedergeben. Häufig soll sich O. dabei direkt an den Botschafter gewandt und diesem mitgeteilt haben, werde seine Forderung nicht erfüllt, werde sowohl der Botschafter als auch dessen Familie es bereuen.

Raul O. verlangte 50.000 Euro

Irgendwann dann änderte sich die Forderung, statt einer Wiedereinstellung verlangte O. jetzt die Zahlung von 50.000 Euro. Bei Nichtzahlung, so die neue Forderung, werde der Angeklagte Material über den Diplomaten an die größte Oppositionszeitung seines Heimatlandes weitergeben.

Über das angesprochene Material verfügte O. zu dem Zeitpunkt offenbar noch gar nicht. Das gedachte er sich durch einen Einbruch in das Botschaftsgebäude zu beschaffen. Die Tat verübte er am 16. Juni 2019. Da er den Einbruch bei seinen vielen Drohanrufen mehr oder weniger angekündigt hatte, war es für die Polizei ein Leichtes, den Angeklagten bereits zwei Tage später festzunehmen.

Um den Fall zügig im Rahmen des Zulässigen abschließen zu können, unterbreitete der Richter ein für den Angeklagten durchaus günstiges Verständigungsangebot, Bewährung gegen Geständnis. Dies wohl auch vor dem Hintergrund, das weder die Botschaft noch der betroffene Botschafter selbst irgendein Interesse an den Ermittlungen der deutschen Behörden gezeigt hatten.

Der Verteidiger gab daraufhin eine Erklärung für den Angeklagten ab. Sein Mandant habe ständig Probleme mit dem Botschafter gehabt, wisse jetzt aber, dass sein Vorgehen falsch war, es tue ihm leid.

Entwendete Dokumente wurden sichergestellt

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft stimmte der Verständigung ebenfalls zu, hatte aber noch ein Anliegen. Die entwendeten Dokumente wurden bei der Festnahme von Raul O. sichergestellt, von dem gleichfalls gestohlenem Computer und einem Server fehlt dagegen jede Spur.

Der Angeklagte konnte da nur begrenzt helfen. Er habe die Geräte in einem Park in der Nähe des Botschaftsgebäudes versteckt. Im Gestrüpp unter einem Baum. Ob die Sachen noch da sein, könne er nicht sagen, da er ja die letzten Monate in Untersuchungshaft gesessen habe. Zur endgültigen Klärung der noch offenen Fragen wurde ein Fortsetzungstermin am 24. Oktober angesetzt.