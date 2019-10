Eisbären-Neuzugang Ferraro freut sich auf sein Debüt

Maskottchen Bully von den Eisbären Berlin feuert die Fans an.

Berlin. Die Eisbären Berlin wollen bei der Düsseldorfer EG den fünften Sieg nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feiern. Dabei mithelfen soll am Freitagabend (19.30 Uhr) erstmals auch Neuzugang Landon Ferraro. Der 28 Jahre alte Angreifer, den die Hauptstädter in der vergangenen Woche verpflichteten, wird gegen den Tabellenvierten sein Debüt im Eisbären-Trikot geben.

"Ich habe im vergangenen Jahr wenig gespielt. Jetzt freue ich mich darauf, das hinter mir zu lassen und hier eine gute Karriere in Europa zu starten", sagte der Kanadier nach dem Training am Donnerstag.

Anpassungsprobleme an die Spielweise seines neuen Teams erwartet Ferraro nicht. "Zum Glück spielen wir hier das gleiche System, dass ich zuletzt in Iowa gespielt habe", sagte er. Neu sind für ihn allerdings die größeren europäischen Eisflächen. "Natürlich hat man viel mehr Raum. Ich muss mich immer erst orientieren, wo ich mich auf dem Eis befinde", betonte Ferraro.

Trainer Serge Aubin lobte den Neuzugang als "kompletten Spieler". Ferraro habe "in seiner Karriere von allem etwas gespielt" und könne in Über- und Unterzahl helfen. Seine Rolle bei den Berlinern müsse Ferraro aber erst finden. "Es wird ein bisschen dauern, bis wir sehen, wie er mit dem europäischen Eishockey zurecht kommt und wo er am besten hinpasst", sagte der Coach.

Noch nicht entschieden hat Aubin, welcher Spieler des zuletzt so erfolgreichen Teams seinen Platz für Ferraro räumen muss. Weil weiterhin nur die Angreifer Vincent Hessler und Florian Busch ausfallen, bieten sich dem Trainer einige Optionen.