Weltkriegsbombe in Ruhland gesprengt: Sperrkreis aufgehoben

Cottbus/Ruhland. Die am Dienstag auf dem Bahnhofsvorplatz von Ruhland (Oberspreewald-Lausitz) entdeckte Weltkriegsbombe ist am Donnerstagmittag kontrolliert gesprengt worden. Das teilte die Stadt mit. Der Sperrkreis von einem Kilometer rund um den Fundort der Fliegerbombe am Bahnhof wurde wieder aufgehoben. Die 2300 evakuierten Anwohner könnten nun zurückkehren, hieß es in der Mitteilung. Sie hatten am Donnerstagmorgen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. In dem Sperrgebiet befinden sich neben Ein- und Mehrfamilienhäusern auch zwei Kindergärten, eine Schule und ein Pflegeheim.

( dpa )