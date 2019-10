Zahl der Wohnungseinbrüche nicht gestiegen: besserer Schutz

Potsdam. In Brandenburg ist die Zahl der Wohnungseinbrüche nach Angaben der Polizei in diesem Jahr bislang nicht angestiegen. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden weniger als 2000 Einbrüche gezählt, wie das Polizeipräsidium Brandenburg auf Nachfrage mitteilte. Damit bewege sich die Zahl in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Noch vor drei Jahren seien es über 3000 Einbrüche in den ersten neun Monaten gewesen. "Wir sind in der Prävention besser aufgestellt", sagte ein Sprecher des Präsidiums. "Die Einbrüche sind zurückgegangen. Das ist bemerkbar."

( dpa )