Mietendeckel in Berlin: Rot-Rot-Grün vertagt Entscheidung erneut

Kommt der Mietendeckel oder kommt er nicht? Die Berliner Regierungskoalition will sich an diesem Donnerstag auf eine gemeinsame Linie verständigen.

Berlin. Auch im zweiten Anlauf konnte sich die Berliner Landesregierung nicht auf einen Kompromiss zum Mietendeckel einigen. Rot-Rot-Grün vertagte sich nach sechsstündiger Sitzung auf Freitag. Die Koalition streitet immer noch über die Frage, ob und in welcher Höhe Mieten abgesenkt werden können, die weit über dem Mietspiegel liegen und ob und in welcher Höhe Vermieter die mieten anheben können, damit ihre Immobilien nicht an Wert verlieren.

„Jetzt werden noch letzte Details durchgerechnet, wir sind optimistisch, dass wir am Freitag einen Mietendeckel haben werden“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) nach der Sitzung. Auch die SPD sieht weiter einen Kompromiss in Reichweite. „Das sind wir den Berlinern schuldig“, sagte Fraktionschef Raed Saleh. „Dass die Stadt bezahlbar bleibt, ist mein Ziel und dafür ist es notwendig, die Mietentwicklung der letzten Jahre zu stoppen.“