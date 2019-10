Berlin. Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichterfelde schwer verletzt worden. Die 82-Jährige trat am Mittwochvormittag auf die Fahrbahn der Drakestraße und wurde kurz darauf von einem Lastwagen erfasst. Der Lkw war in Richtung Ringstraße unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch den Zusammenstoß erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik, wo sie operiert wurde.

( dpa )