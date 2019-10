S-Bahn fährt etwas pünktlicher als im Vorjahr

Die Berliner S-Bahn ist wieder pünktlicher geworden. Auch die Zahl der Zugausfälle hat sich nach Angaben des Bahntochter gegenüber dem Vorjahr verringert. Laut S-Bahnchef Peter Buchner sind im ersten Halbjahr 96,1 Prozent aller Zugfahrten pünktlich erfolgt. Das bedeutet eine Verbesserung von 1,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Juli und August dieses Jahres seien sogar 96,5 Prozent aller Fahrten nicht vom Fahrplan abgewichen, damit wurde die Vorgabe des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) deutlich übertroffen, betonte Buchner.

Die Zahl der wegen defekter oder ausgefallener Züge nicht gefahrener Kilometer habe sich laut S-Bahn gegenüber 2018 um 28 Prozent auf 422.000 Zug-Kilometer verringert. Während die Zahl der Störungen am Fahrzeug etwa durch Technikausfälle um 19 Prozent zurückgegangen sei, habe sich die Zahl der Ausfälle durch Fremdeinwirkung um elf Prozent erhöht. In die Kategorie fallen zum Beispiel Einsätze der Polizei, die bei gewalttätigen Auseinandersetzungen auf Bahnsteigen und „Personen im Gleis“ alarmiert wird.

Senat kürzte Zahlungen an die S-Bahn um 20,1 Millionen Euro

Wie berichtet, hatte der Berliner Senat auf Grundlage von Berechnungen des VBB die Zahlungen an die S-Bahn für das Vorjahr um 20,1 Millionen Euro gekürzt. Damit sollten insbesondere Zugverspätungen und Ausfälle bestraft werden. Insgesamt wurden dem Unternehmen, das zum bundeseigenen Bahnkonzern gehört, 288 Millionen Euro für Fahrleistungen überweisen.

S-Bahnchef Buchner verweist darauf, dass allein ein Drittel der Strafabzüge (rund 6,5 Millionen Euro) im Vorjahr auf die zunehmende Zahl von Baustellen zurückzuführen sei, die nicht von der S-Bahn zu verantworten sind. „Das ist also keine Schlechtleistung. Aber wir bekommen natürlich nur das bezahlt, was wir fahren“, sagte der S-Bahnchef der Berliner Morgenpost.

S-Bahn reduziert „verfrühte Abfahrten“

Ein besonderes Problem des Vorjahres seien Abzüge, die auf „verfrühte Abfahrten“ zurückgehen. Diese seien in den neuen Verkehrsverträgen exakter definiert und würden stärker sanktioniert. „Wenn wir an einem Halt auch nur eine Sekunde zu früh innerhalb der Abfahrtsminute abfahren, wird der Abschnitt bis zum nächsten Halt nicht bezahlt“, so Buchner. Diese Strafabzüge hätten sich im Vorjahr auf 5,6 Millionen Euro summiert. Die S-Bahn habe in diesem Jahr gegengesteuert und die sogenannten Sekunden-Verfrühungen stark reduziert.