Kleintransporter fährt in Unfallstelle: Fahrer verletzt

Wildau. Ein Kleintransporter ist auf der A10 am Schönfelder Kreuz (Dahme-Spreewald) ungebremst in eine Unfallstelle gefahren. Der Fahrer des Transporters hatte ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht übersehen, das am Unfallort stand, wie die Polizeidirektion Süd am Dienstag mitteilte. Zwei Polizisten waren gerade dabei, den Unfallort zu sichern. Ein Lastwagen hatte eine Reifenpanne. Durch den Aufprall wurde ein Transporter der Autobahnpolizei in den Lkw geschoben. Die beiden Beamten blieben unverletzt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )