Slowik: Jüdische Einrichtungen auch technisch schützen

Berlin. Nach dem Terroranschlag von Halle fordert Berlins Polizeipräsidentin auch technische Lösungen zum Schutz jüdischer Einrichtungen. "Es ist deutlich geworden, dass jüdische Einrichtungen einen hochprofessionellen Schutz brauchen, natürlich skaliert nach Gefährdung", sagte Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur. Der Schutz müsse zu einem erheblichen Teil technisch gewährleistet werden, immer ergänzt durch eine personelle Komponente. "Die Rettung wird nicht darin liegen, überall Polizeikräfte aufzustellen." Möglichst viel Polizeipräsenz bereitzustellen, werde mittelfristig "auch wirklich nur begrenzt" gelingen.

Ein schwer bewaffneter Mann hatte am vergangenen Mittwoch versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, in der mehr als 50 Gläubige den Feiertag Jom Kippur begingen. Als das misslang, erschoss er eine Passantin sowie einen Mann in einem Dönerladen. Ein 27-jähriger Deutscher hat die Tat gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Er gab antisemitische und rechtsextreme Motive an. Nach dem Anschlag ist der Schutz jüdischer Einrichtungen in Berlin verstärkt worden.