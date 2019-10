Auto prallt mit Rettungswagen zusammen: vier Verletzte

Fredersdorf-Vogelsdorf. Bei der Kollision eines Rettungswagen mit einem Auto auf der Bundesstraße 1 bei Vogelsdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) sind mindestens drei Menschen schwer verletzt worden. Der Rettungswagen fuhr mit einer bereits verletzten Person an Bord mit Martinshorn und Blaulicht auf der B1, als ein Auto dem Krankenwagen die Vorfahrt nahm, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag sagte. Beim Zusammenprall am Montagabend seien der Fahrer des Autos, der Fahrer des Rettungswagens sowie der Rettungssanitäter schwer verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Patient im Rettungswagen noch weiter verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

( dpa )